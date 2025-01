Trump obvinil Putina hned v první den své funkce. „Měl by uzavřít dohodu. Myslím, že ničí Rusko tím, že neuzavírá dohodu. Myslím, že Rusko bude mít velké problémy,“ vysvětlil. „Většina lidí si myslela, že ta válka skončí do týdne. Myslím, že by bylo velmi dobře, kdyby tu válku ukončil,“ dodal šéf Bílého domu podle serveru RFE/RL.

Trump připustil, že s Putinem bude v „určitém okamžiku“ mluvit. „S Putinem jsem vycházel skvěle. Doufám, že se chce dohodnout,“ podotkl.

Podle americké stanice CNN Trump opět přislíbil co nejrychlejší ukončení války. „Pokusíme se to udělat co nejrychleji. Víte, válka s Ukrajinou a Ruskem neměla nikdy začít,“ zdůraznil před novináři v Oválné pracovně.

Analytici si však myslí, že bude velice těžké v nejbližší době válku ukončit, neboť si Putin myslí, že vyhrává. „Až se Trumpův tým začne zapojovat do takovýchto diskusí, zjistí, že přimět Putina, aby se vzdal svého cíle podmanit si celou Ukrajinu, bude v tomto procesu nejtěžší,“ vysvětlil americký politolog Michail Alexejev.

Podle něj Trump musí proti Rusku jít zeširoka. „Trump se může snažit změnit Putinův kalkul v otázce Ukrajiny tím, že bude čelit zájmům Kremlu v jiných regionech, jako je Arktida, Blízký východ a Afrika, nebo se zaměří na jeho spojence, jako je Írán a Severní Korea. To, co můžeme od Trumpa vidět, je rozšíření vyjednávací hry, její přenesení do dalších oblastí, aby Putinovi vyslal další a další vzkazy,“ shrnul Alexejev.