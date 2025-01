Smích Clintonové a Bidena během Trumpova projevu vystřídala zasmušilost. Musk promluvil o „rozcestí civilizace“

Zatímco velká část publika před Trumpem propukla v nadšené ovace poté, co pronesl slova o nouzovém stavu na jižní hranici s Mexikem, podle britské stanice BBC byl za ním klid a osobnosti v čele s Joem Bidenem a Kamalou Harrisovou se tvářili spíše zasmušile.

Server Politico během Trumpova inauguračního proslovu vypozoroval , že se odcházející prezident Biden „sám pro sebe“ několikrát zasmál. Především když nový prezident USA promlouval o opatřeních k obnovení „zdravého rozumu“.

Biden následně před novináři vystoupil s projevem. „Máme před sebou ještě mnoho práce. Dnes jsme slyšeli inaugurační projev – víte, máme toho ještě hodně před sebou. Žádný prezident si nemůže vybrat okamžik, kdy vstoupí do dějin. Mohou si však vybrat tým, se kterým do ní vstoupí. A my jsme si vybrali ten zatraceně nejlepší tým na světě,“ poděkoval svému týmu.

Jeho stranická kolegyně a někdejší kandidátka na prezidentku Hillary Clintonová několikrát zakroutila hlavou a s manželem a bývalým prezidentem Billem Clintonem si během proslovu šeptali. Když Trump slíbil přejmenovat Mexický záliv na Americký, otevřeně se zasmála.

Clinton se po inauguraci směrem k novinářům vyjádřil jen úsečně. „Myslím, že si to můžete domyslet sami. Musíme jít,“ řekl poté, co byl dotázán na jeho názor týkající se Trumpova proslovu.

Několik členů Demokratické strany po inauguračním ceremoniálu Trumpova slova kritizovali. Například podle poslance Setha Moultona z Massachusetts prezident během projevu „dusil fakta fikcí, historii kacířstvím, naději hrůzou a velikost stížností“. Informovala o tom americká stanice CNN.

Naopak miliardář a věrný Trumpův podporovatel Elon Musk byl z inaugurace nadšený. „Takhle vypadá vítězství. A nebylo to obyčejné vítězství. Bylo to rozcestí na cestě lidské civilizace. Víte, jsou volby, které přicházejí a odcházejí. Některé volby jsou, víte, důležité, některé ne. Ale tyhle, tyhle byly opravdu důležité. A já vám chci jen poděkovat za to, že jste je uskutečnili. Děkuji vám,“ vylíčil.