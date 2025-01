"Od tohoto okamžiku je úpadek Ameriky u konce." EZ pro vás připravily přepis Trumpova inauguračního proslovu

Děkujeme. Děkuji vám všem. Moc vám děkuji. Viceprezidentu Vanceovi, mluvčímu Johnsonovi, senátoru Thuneovi, předsedovi Nejvyššího soudu Robertsovi, soudcům Nejvyššího soudu Spojených států, prezidentu Clintonovi, prezidentu Bushovi, prezidentu Obamovi, prezidentu Bidenovi, viceprezidentce Harrisové a mým spoluobčanům.

Zlatý věk Ameriky začíná právě teď.

Od tohoto dne bude naše země opět vzkvétat a bude respektována po celém světě. Každý národ nám bude závidět a my se již nenecháme zneužívat. Během každého dne Trumpovy vlády budu velmi jednoduše stavět Ameriku na první místo. Naše suverenita bude znovu získána. Naše bezpečnost bude obnovena. Váhy spravedlnosti budou znovu vyváženy. Skončí kruté, násilné a nespravedlivé ozbrojování ministerstva spravedlnosti a naší vlády. A naší hlavní prioritou bude vytvořit národ, který bude hrdý, prosperující a svobodný.

Amerika bude brzy větší, silnější a mnohem výjimečnější než kdykoli předtím. Do prezidentského úřadu se vracím s důvěrou a optimismem, že stojíme na začátku nové vzrušující éry národního úspěchu, zemí se valí příliv změn, celý svět zalévá sluneční svit a Amerika má šanci využít této příležitosti jako nikdy předtím.

Nejprve však musíme upřímně přiznat, jakým výzvám čelíme. I když je jich mnoho, budou zničeny tímto velkým rozmachem, jehož svědkem je nyní svět ve Spojených státech amerických.

V době, kdy se dnes scházíme, čelí naše vláda krizi důvěry. Po mnoho let radikální a zkorumpovaný establishment získával od našich občanů moc a bohatství, zatímco pilíře naší společnosti ležely rozbité a zdánlivě v naprostém rozkladu.

Nyní máme vládu, která nedokáže zvládnout ani jednoduchou domácí krizi, a zároveň se potácí v pokračujícím katalogu katastrofických událostí v zahraničí. Nedokáže chránit naše skvělé, zákonů dbalé americké občany, ale poskytuje útočiště a ochranu nebezpečným zločincům, mnohým z věznic a psychiatrických léčeben, kteří se do naší země dostali nelegálně z celého světa.

Máme vládu, která poskytla neomezené finanční prostředky na obranu cizích hranic, ale odmítá bránit americké hranice nebo, což je ještě důležitější, své vlastní občany. Naše země již není schopna poskytovat základní služby v době nouze, jak nedávno ukázali úžasní lidé v Severní Karolíně, s nimiž se zacházelo tak špatně. A další státy, které stále trpí hurikánem, jenž se odehrál před mnoha měsíci.

Nebo nedávno v Los Angeles, kde stále sledujeme tragicky hořící požáry staré několik týdnů, aniž bychom se dočkali, byť jen náznaku obrany. Zuří v domech a komunitách, dokonce postihují některé z nejbohatších a nejmocnějších osob v naší zemi, z nichž někteří zde právě teď sedí. Už nemají domov. To je zajímavé, ale nemůžeme to dopustit. Každý s tím nemůže nic dělat. To se změní.

Máme systém veřejného zdravotnictví, který v době katastrofy nepřináší žádné výsledky, a přesto se na něj vynakládá více peněz než v jakékoli jiné zemi na světě. A máme vzdělávací systém, který učí naše děti, aby se za sebe styděly a v mnoha případech nenáviděly naši zemi navzdory lásce, kterou se jim tak zoufale snažíme poskytnout. To vše se ode dneška změní, a to velmi rychle.

Moje nedávné zvolení má mandát zcela a úplně zvrátit strašlivou zradu a všechny ty mnohé zrady, které se staly, a vrátit lidem jejich víru, jejich bohatství, jejich demokracii a vlastně i jejich svobodu.

Od tohoto okamžiku je úpadek Ameriky u konce. Naše svobody a slavný osud našeho národa již nebudou popírány a my okamžitě obnovíme integritu, kompetentnost a loajalitu americké vlády. Během uplynulých osmi let jsem byl zkoušen a vystaven větším výzvám než kterýkoli jiný prezident v naší 250leté historii, a na této cestě jsem se mnohému naučil, cesta za znovuzískáním naší republiky nebyla snadná, to vám mohu říci.

Ti, kteří chtěli naši věc zastavit, se mě snažili připravit o svobodu, a dokonce i o život. Jen před několika měsíci mi na krásném pensylvánském poli kulka atentátníka protrhla ucho. Ale tehdy jsem cítil, a ještě více věřím nyní, že můj život byl zachráněn z nějakého důvodu. Bůh mě zachránil, abych učinil Ameriku opět velkou. Děkuji. Moc vám děkuji.

Proto budeme každý den pod naší vládou amerických vlastenců pracovat na tom, abychom se důstojně, mocně a silně postavili každé krizi. Budeme postupovat cílevědomě a rychle, abychom vrátili naději, prosperitu, bezpečí a mír občanům všech ras, náboženství, barev pleti a vyznání. Pro americké občany je 20. leden 2025 Dnem osvobození.

Doufám, že na naše nedávné prezidentské volby se bude vzpomínat jako na největší a nejdůležitější volby v historii naší země.

Jak ukázalo naše vítězství, celý národ se rychle sjednocuje za naším programem, přičemž dramaticky vzrostla podpora prakticky všech složek naší společnosti, mladých i starých, mužů i žen, Afroameričanů, Hispánců, Asiatů, Američanů žijících ve městech, na předměstích i na venkově, a co je velmi důležité, mocně jsme zvítězili ve všech sedmi rozhodujících státech a v lidovém hlasování jsme získali miliony lidí.

Černošské a hispánské komunitě chci poděkovat za obrovský příval lásky a důvěry, který jste mi projevili svým hlasem. Dosáhli jsme rekordů a já na to nezapomenu. V kampani jsem slyšel vaše hlasy a těším se na spolupráci s vámi v příštích letech. Dnes je Den Martina Luthera Kinga a jeho pocta, to bude velká pocta, ale na jeho počest budeme společně usilovat o uskutečnění jeho snu. Budeme usilovat o to, aby se jeho sen stal skutečností. Děkuji vám. Děkuji vám.

Do Ameriky se nyní vrací národní jednota a sebevědomí a hrdost stoupají jako nikdy předtím. Ve všem, co děláme. Moje administrativa se bude inspirovat silnou snahou o dokonalost a neutuchající úspěch. Nezapomeneme na naši zemi. Nezapomeneme na naši ústavu a nezapomeneme na našeho Boha. To nemůžeme udělat.

Dnes podepíšu řadu historických exekutivních příkazů. Těmito kroky zahájíme úplnou obnovu Ameriky a revoluci zdravého rozumu. Všechno je to o zdravém rozumu.

Za prvé, vyhlásím stav národní nouze na naší jižní hranici. Veškerý nelegální vstup bude okamžitě zastaven a zahájíme proces navracení milionů a milionů kriminálních cizinců zpět do míst, odkud přišli.

Obnovíme mou politiku „zůstaň v Mexiku“. Ukončím praxi „chyť a pusť“. A pošlu vojáky na jižní hranici, aby odrazili katastrofální invazi do naší země.

Podle příkazů, které jsem dnes podepsal, také označíme kartely za zahraniční teroristické organizace. A odvoláním se na zákon o cizích nepřátelích z roku 1798 dám naší vládě pokyn, aby využila plnou a obrovskou moc federálních a státních orgánů činných v trestním řízení k eliminaci přítomnosti všech zahraničních gangů a zločineckých sítí přinášejících ničivou kriminalitu na území USA, včetně našich měst a městských čtvrtí. Jako vrchní velitel nemám vyšší odpovědnost než bránit naši zemi před hrozbami a invazemi, a přesně to hodlám udělat. Uděláme to na takové úrovni, jakou ještě nikdo předtím nezažil.

Dále nařídím všem členům svého kabinetu, aby využili obrovské síly, které mají k dispozici, k poražení toho, co bylo rekordní inflací, a k rychlému snížení nákladů a cen.

Inflační krize byla způsobena masivním nadměrným utrácením a eskalací cen energií, a proto dnes také vyhlásím stav nouze v oblasti energetiky. Budeme vrtat, baby, vrtat.

Amerika bude opět výrobním národem a my máme něco, co žádný jiný výrobní národ nikdy mít nebude, největší množství ropy a plynu ze všech zemí na Zemi, a my ho využijeme a oni ho využijí. Snížíme ceny, znovu naplníme naše strategické rezervy, a to až na vrchol, a budeme vyvážet americkou energii do celého světa.

Budeme opět bohatým národem a pomůže nám k tomu právě toto tekuté zlato pod našima nohama.

Svými dnešními kroky ukončíme Green New Deal a zrušíme mandát pro elektromobily, čímž zachráníme náš automobilový průmysl a splníme můj svatý slib našim skvělým americkým automobilovým dělníkům.

Jinými slovy, budete si moci koupit auto podle svého výběru. Budeme v Americe opět vyrábět automobily tempem, o jakém se ještě před několika lety nikomu ani nesnilo, a děkuji autodělníkům našeho národa za váš inspirativní hlas důvěry. Jejich hlas nám nesmírně pomohl.

Okamžitě zahájím revizi našeho obchodního systému, abych ochránil americké pracovníky a rodiny. Namísto toho, abychom zdaňovali naše občany, abychom obohatili jiné země, budeme uplatňovat cla a daně na cizí země, abychom obohatili naše občany.

Za tímto účelem zřídíme službu pro vnější příjmy, která bude vybírat veškerá cla, poplatky a výnosy. Do naší státní pokladny se tak budou sypat obrovské sumy peněz pocházejících ze zahraničních zdrojů. Americký sen se brzy vrátí a bude vzkvétat jako nikdy předtím.

Abychom obnovili důvěru a efektivně je naší federální vládě, zřídí moje administrativa zbrusu nové Ministerstvo pro efektivitu vlády.

Po letech a letech nezákonných a protiústavních snah federální vlády omezit svobodu projevu také podepíšu exekutivní příkaz, který okamžitě zastaví veškerou vládní cenzuru a vrátí Americe svobodu projevu. Již nikdy nebude obrovská moc státu využívána jako zbraň k pronásledování politických oponentů. Něco o tom vím, něco o tom vím. To už nedopustíme. Už se to nestane.

Pod mým vedením obnovíme spravedlivou, rovnou a nestrannou justici v rámci ústavního právního státu a do našich měst vrátíme právo a pořádek.

Tento týden také ukončím vládní politiku, která se snaží sociálně vtělovat rasu a pohlaví do všech aspektů veřejného i soukromého života. Vytvoříme společnost, která bude barevně slepá a založená na zásluhách. Ode dneška bude oficiální politikou vlády Spojených států, že existují pouze dvě pohlaví, mužské a ženské.

Tento týden vrátím do služby všechny příslušníky, kteří byli neprávem vyloučeni z naší armády kvůli nesouhlasu s očkovacím mandátem COVID, a to s plnou náhradou mzdy. A podepíšu příkaz, aby naši vojáci nebyli během služby vystavováni radikálním politickým teoriím a sociálním experimentům. Okamžitě to skončí.

Naše ozbrojené síly se budou moci soustředit na své jediné poslání: porazit nepřátele Ameriky.

Stejně jako v roce 2017 opět vybudujeme nejsilnější armádu, jakou kdy svět viděl. Svůj úspěch budeme měřit nejen podle vyhraných bitev, ale také podle válek, které ukončíme, a co je možná nejdůležitější, podle válek, do kterých se nikdy nedostaneme.

Mým nejpyšnějším odkazem bude odkaz mírotvorce a sjednotitele, tím chci být, mírotvorcem a sjednotitelem. S potěšením mohu říci, že od včerejška, den před mým nástupem do úřadu, se rukojmí na Blízkém východě vracejí domů ke svým rodinám.

Děkuji vám. Amerika získá zpět své právoplatné místo největšího, nejmocnějšího a nejuznávanějšího národa na Zemi, který vzbuzuje obdiv celého světa.

Za krátkou dobu změníme název Mexického zálivu na Americký záliv a jméno velkého prezidenta Williama McKinleyho vrátíme na horu McKinley, kde má být a kam patří. Prezident McKinley učinil naši zemi velmi bohatou díky clům a díky talentu. Byl přirozeným obchodníkem a dal Teddymu Rooseveltovi peníze na mnoho velkých věcí, které udělal, včetně Panamského průplavu, který byl pošetile darován zemi Panama poté, co Spojené státy, Spojené státy, chci říci, pomyslete na to, utratily více peněz, než kdy předtím utratily na nějaký projekt, a ztratily při stavbě Panamského průplavu 38 000 životů.

Z tohoto hloupého daru, který neměl být nikdy poskytnut, jsme byli velmi špatně potrestáni a slib Panamy vůči nám byl porušen. Účel naší dohody a duch naší smlouvy byly zcela porušeny. Americkým lodím jsou účtovány vysoké poplatky a není s nimi zacházeno spravedlivě v žádném ohledu. A to se týká i námořnictva Spojených států a především, Panamský průplav provozuje Čína a my jsme ho Číně nedali, dali jsme ho Panamě a bereme si ho zpět.

Můj dnešní vzkaz Američanům především zní, že nastal čas, abychom opět jednali s odvahou, elánem a vitalitou největší civilizace v dějinách. Takže až osvobodíme náš národ, povedeme ho k novým výšinám vítězství a úspěchu. Nenecháme se odradit.

Společně ukončíme epidemii chronických onemocnění a udržíme naše děti v bezpečí, zdravé a bez nemocí. Spojené státy se budou opět považovat za rostoucí národ, který zvětšuje své bohatství, rozšiřuje své území, buduje svá města, zvyšuje svá očekávání a nese svou vlajku k novým a krásným obzorům.

A budeme pokračovat v našem zjevném osudu ke hvězdám a vypustíme americké astronauty, aby zasadili hvězdy a pruhy na planetu Mars.

Ctižádost je krví velkého národa, a právě teď je náš národ ambicióznější než kterýkoli jiný. Žádný národ není tak ambiciózní jako náš národ. Američané jsou průzkumníci, stavitelé, inovátoři, podnikatelé a průkopníci. Duch hranic je vepsán do našich srdcí. Volání po dalším velkém dobrodružství zní z našich duší.

Naši američtí předkové proměnili malou skupinu kolonií na okraji rozlehlého kontinentu v mocnou republiku s nejneobyčejnějšími občany na Zemi. Nikdo se jim nepřibližuje. Američané se prodírali tisíce mil drsnou zemí nezkrotné divočiny.

Překračovali pouště, zdolávali hory, odvážně překonávali nevýslovná nebezpečí, zvítězili na Divokém západě, ukončili otroctví, zachránili miliony lidí před tyranií, vymanili miliardy lidí z chudoby, využili elektřinu, rozštěpili atom, vynesli lidstvo do nebes a vložili vesmír lidského poznání do dlaně.

Pokud budeme spolupracovat, neexistuje nic, co bychom nedokázali, a žádný sen, kterého bychom nedosáhli. Mnoho lidí si myslelo, že je nemožné, abych uskutečnil takový historický politický návrat. Ale jak dnes vidíte, jsem tady, americký lid promluvil. To, že před vámi nyní stojím, je důkazem toho, že byste nikdy neměli věřit, že je něco nemožné udělat.

V Americe je nemožné to, co umíme nejlépe. Od New Yorku po Los Angeles, od Filadelfie po Phoenix, od Chicaga po Miami, od Houstonu až sem, do Washingtonu, DC, naši zemi ukovaly a vybudovaly generace vlastenců, kteří za naše práva a svobodu obětovali vše, co měli. Byli to farmáři a vojáci, kovbojové a tovární dělníci, oceláři a horníci, policisté a průkopníci, kteří se hnali kupředu, kráčeli vpřed a nenechali žádnou překážku, aby porazila jejich ducha nebo hrdost.

Společně položili železnice, vztyčili mrakodrapy, postavili velké dálnice, vyhráli dvě světové války, porazili fašismus a komunismus a zvítězili nad každou výzvou, které čelili. Po tom všem, čím jsme společně prošli, stojíme na prahu čtyř nejlepších let v americké historii. S vaší pomocí obnovíme americký příslib a znovu vybudujeme národ, který milujeme a který máme tak rádi.

Jsme jeden lid, jedna rodina a jeden slavný národ pod Bohem. Takže každému rodiči, který sní o svém dítěti, a každému dítěti, které sní o své budoucnosti, jsem s vámi. Budu za vás bojovat a zvítězím pro vás. Zvítězíme jako nikdy předtím. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji vám.

V posledních letech náš národ velmi trpěl, ale my ho přivedeme zpět a učiníme ho opět velkým, větším než kdy předtím. Budeme národem jako žádný jiný, plný soucitu, odvahy a výjimečnosti. Naše síla zastaví všechny války a přinese nového ducha jednoty do světa, který byl rozhněvaný, násilnický a naprosto nepředvídatelný.

Amerika bude opět respektována a obdivována, a to i lidmi náboženství, víry a dobré vůle. Budeme prosperovat. Budeme hrdí. Budeme silní a zvítězíme jako nikdy předtím. Nebudeme podrobeni. Nenecháme se zastrašit. Nenecháme se zlomit a neselžeme.

Od tohoto dne budou Spojené státy americké svobodným, suverénním a nezávislým národem. Budeme statečně stát. Budeme žít hrdě. Budeme směle snít a nic nám nebude stát v cestě, protože jsme Američané.

Budoucnost je naše a náš zlatý věk právě začal. Děkujeme. Bůh žehnej Americe. Děkuji vám všem. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Moc vám děkuji. Děkuji. Děkuji.