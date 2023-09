Tropické počasí v Česku: Meteorologové nevylučují, že teploty ještě překročí třicítku

Ústav do čtvrtka zaznamenal v průměru 14,5 tropického dne. Letošní první se datuje do 18. června, kdy třicítku překročila teplota na dvou stanicích v Plzni. Nejvyšší teplotu v hodnotě 38,6 °C zaznamenaly 15. července stanice Plzeň - Bolevec a Husinec, Řež.

"Vzhledem k předpovědi na začátek příštího týdne se nedá s jistotou říct, že to byl poslední tropický den tohoto roku. V historii jsme poslední tropický den zaznamenali dokonce i v říjnu, a to konkrétně 4. října 1929 na stanici České Budějovice, Rožnov (30,3 °C)," poznamenali meteorologové.

Letošní počet tropických dnů je za posledních 32 let osmý nejvyšší. Nejvíce, konkrétně 26, jich bylo v roce 2015, nejméně, pouhé tři, v roce 1996. "Za období let 1961–1990 byl průměrný počet tropických dnů na našem území 5. Za období 1991–2020 už je to 10,6 dnů," dodali meteorologové.