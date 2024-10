Výhled počasí do konce října. Kdy začnou teploty klesat?

V posledních týdnech se průměrné týdenní teploty dostávaly z lehce podprůměrných do mírně nadprůměrných hodnot. Tento kolísavý charakter počasí má pokračovat i v následujícím období, uvedli meteorologové.

"V prvních dvou týdnech, tedy do 20. října, jsou očekávané průměrné či lehce nadprůměrné teploty. Ve třetí říjnové dekádě a na přelomu října a listopadu začnou teploty pozvolna klesat, přičemž se budou pohybovat na hodnotách kolem dlouhodobého normálu," zmínili s tím, že období do 3. listopadu by jako celek mělo být teplotně v normálu nebo slabě nad normálem.

Srážkové úhrny mají setrvat na normálních hodnotách až do konce října. "V jednotlivých týdnech jsou očekávané úhrny srážek do 20 mm, což jsou hodnoty normální pro toto roční období. Za období od 7. října do začátku listopadu by tedy mělo spadnout na území ČR normální množství srážek," dodali.