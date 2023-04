Výhled počasí na měsíc: Nijak zvlášť teplý duben vystřídá nejistý květen

Meteorologové označili začátek dubna za chladný, nyní už se podle nich teploty dostaly do průměrných hodnot, v nichž setrvají i v tomto týdnu. "V závěru dubna očekáváme teplotně podprůměrný týden s minimálními teplotami kolem 4 °C a maximálními kolem 16 °C," uvedli ve výhledu.

Začátek května je zatím z pohledu teplot velice nejistý. Pravděpodobnější je, že bude teplotně podprůměrný. "Teploty se vrátí k průměru až v posledním předpovědním týdnu od 8. do 14. května. Období od 17. dubna do poloviny května 2023 předpokládáme jako celek teplotně slabě podprůměrné nebo průměrné," podotkli experti.

Srážkově má být probíhající týden nadprůměrný. "V dalších týdnech až do poloviny května budou srážky už převážně kolem průměru. Období do 17. dubna do 14. května by mělo skončit jako celek srážkově průměrné," dodali zástupci ústavu.