Aby si Sparta začala hledat nového trenéra. Podle médií se měl Priske dohodnout s Feyenoordem

O služby Briana Priskeho má zájem Feyenoord především poté, co vyšlo najevo, že jejich dosavadní kouč Arne Slot míří do Liverpoolu místo Jürgena Kloppa. Sparta, která letos obhájila ligový titul i díky práci Briana Priskeho, by tak tedy o svého úspěšného kouče přišla po dvou letech jeho působení na Letné. Mimochodem, kromě dvou ligových titulů se Priskemu podařilo letos vyhrát i český pohár a dokráčet až do osmifinále Evropské ligy, v němž Pražané nestačili na Liverpool.

Podle zdrojů serveru sport.cz se měl jak samotný kouč Priske, tak i jeho zástupce setkat s vedením nizozemského klubu ve čtvrtek a v pátek, ovšem ještě do pátečního večera na pražské Letné neměli ponětí o žádné konkrétní nabídce.

Připomeňme, že pro Briana Priskeho, jenž má se Spartou podepsanou smlouvu až do roku 2026, by se tak jednalo jeho další zahraniční angažmá, jelikož kromě Sparty vedl i belgické Antverpy. Poprvé však na sebe upozornil s dánským Midtjyllandem, se kterým se mu nejenže v sezóně 2019/20 podařilo vyhrát dánskou ligu, ale následně s ním postoupit – mimo jiné i přes Slavii ve 4. předkole - do hlavní fáze Ligy mistrů.

Dodejme ještě, že Feyenoord je jak historicky, tak i v současnosti spojený taktéž s českým fotbalem. V minulosti ho jednak vedli trenéři Jiří Sobotka a Václav Ježek (rok 1991) a nyní v jeho kádru působí český reprezentant Ondřej Lingr.