Adamczyková se ve Švýcarsku dočkala své prvního pódia v SP po pauze zapříčiněné zraněním

Celý závod začala Adamczyková taktéž druhým místem, avšak v kvalifikaci. V té nestačila opět pouze na Bankesovou, přičemž ta ovládla celý závod už jen tím, že podobně suverénně si počínala jak ve čtvrtfinále, tak v semifinále a nakonec i ve finále.

Zatímco v kvalifikaci se nejprve postupně dostávala do čela startovního pole, v semifinále pro změnu trať zvládla stylem start-cíl, když si v závěru dokázala poradit i s nástupem Josie Baffové z Austrálie, stříbrné medailistky z posledního světového šampionátu. Samotné finále pak bylo naprosto vyrovnané, kdy všechny jeho čtyři účastnice se praly o vedoucí pozici. "Měly jsme tam docela i silný kontakt prkny s Josie a Charlotte, protože jsme tam najížděly všechny do té první klopky. Úplně se mi tam roztančilo prkno, jak do mě ťukly, a mám zářez i na vázání, takže jsem vlastně ráda, že jsem to ustála," komentovala průběh finálové jízdy po závodě Adamczyková.

Průběžně v něm místy vedla i ona, nakonec nestačila na Bankesovou. "Nesrovnala jsem se tak dobře jako v předešlých jízdách na ty poslední boule, tam jsem ji ještě mohla předupat," vysvětlovala ze svého pohledu, proč to ve finále nakonec nevyšlo.

Přitom ji však na vítězství mnoho nechybělo. I tak ale může být spokojená s tímto výsledkem, který je pro ni nejlepším ve Světovém poháru od listopadu 2021. „Byl to jen kousíček na první místo. Ve čtvrtfinále jsem měla nejhorší start z toho dne, ale poučila jsem se z toho v dalších jízdách. Jsem nadšená, je super, že mám pódium i ze svěťáku. Je to hezky zkompletované, posunula jsem se na čtvrté místo v celkovém pořadí, to třetí není daleko. Celkové umístění ve svěťáku tenhle rok vůbec nebyl cíl a nakonec to není tak špatné," zakončila Adamczyková.

Vítězka závodu Světového poháru ve Veysonnaz Bankesová se tímto triumfem přiblížila k zisku velkého křišťálového glóbu, jelikož v celkovém pořadí vede před druhou Francouzkou Chloé Trespeuchovou, jež ve čtvrtečním finále pro změnu skončila čtvrtá za třetí Baffovou.

Připomeňme, že do konce sezóny pak zbývají dva závody Světového poháru v kanadském Mt. St. Anne.

Výsledky SP ve snowboardcrossu ve Veysonnaz (16.3.2023):

Muži:

1. Nörl (Něm.), 2. Romero (Šp.), 3. Sommariva (It.), 4. Grondin (Kan.), ...23. Houser vyřazen v osmifinále, 45. Kubičík, 50. Choura oba vyřazeni v kvalifikaci

Průběžné pořadí SP (po 7 z 9 závodů): 1. Nörl 374, 2. Visintin (It.) 335, 3. Eguibar (Šp.) 326, ...40. Houser 20, 51. Choura 8, 54. Kubičík 4

Ženy:

1. Bankesová (Brit.), 2. Adamczyková , 3. Baffová (Austr.), 4. Trespeuchová (Fr.), ...22. Hopjáková vyřazena v kvalifikaci

Průběžné pořadí SP (po 7 z 9 závodů): 1. Bankesová 578, 2. Trespeuchová 510, 3. Baffová 353, 4. Adamczyková 312, ...24. Hopjáková 92