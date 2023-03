Bayern Mnichov ukončil spolupráci s Nagelsmannem. Na vině může být i přítelkyně

Teprve pětatřicetiletý trenér Julian Nagelsmann se poprvé na lavičce Bayernu Mnichov představil před startem sezóny 2021/22, když do bavorské metropole přišel z Lipska. A hned ve své premiérové sezóně ve službách Bayernu získal s tímto německým velkoklubem ligový titul. V rámci Ligy mistrů však s týmem neprošel přes čtvrtfinále, ve kterém nečekaně nestačil na Villarreal. Stejně tak nebyl tehdy úspěšný ani v domácím poháru, ve kterém skončil už ve druhém kole, kdy pro změnu vypadl po debaklu 0:5 s Mönchengladbachem.

Pro nastupujícího Thomase Tuchela se bude jednat o další angažmá po Mohuči, Dortmundu, Paris Saint-Germain a Chelsea. S ní v sezóně 2020/21 sice vyhrál Ligu mistrů, do následujícího ročníku ale jeho tehdejší svěřenci nevstoupili nikterak úspěšně a po sérii neuspokojivých výsledků byl tak v září loňského roku odvolán.

Jedna z legend Bayernu Markus Babbel, jenž v minulosti za mnichovský odehrál 260 zápasů, se ovšem v rozhovoru pro deník Blick nechal slyšet, že by za Nagelsmannovým koncem nemusely být jen neuspokojivé výsledky. „Množily se zvěsti, že v šatně neměl 100% důvěru. A jde o dvě věci. Jednak o jeho styl. Upřímně jsem nepochopil, že se za ty dva roky nic nenaučil. Často se stavěl do popředí, ale v Bayernu je hvězdou tým, ne trenér. Musíte si samozřejmě držet autoritu, ale taky ustoupit a nechat tým vyniknout. Julian ale musel mít vždy poslední slovo,“ uvedl Babbel.

Ten však připomněl i tu skutečnost, že Nagelsmann má za přítelkyni novinářku deníku Bild. „Jeho vztah bylo v šatně velké téma. Vůbec to nedělalo dobrotu. Jeho partnerka byla pro Bayern velký problém, narušovalo to důvěru. Někteří hráči neměli odvahu říct, co si myslí. Báli se, že vše skončí v novinách,“ pokračoval Babbel. „Ano, lásku neovlivníš, ale když se ti nepodaří být trvale úspěšný a konzistentní, nemůžeš jen pokračovat dál a doufat, že se to zlepší. Je mi Juliana líto, je vynikajícím trenérem, ale šel do Bayernu možná příliš brzy. Možná podcenil, co znamená být trenérem Bayernu,“ zakončil.