Bojkot španělských fotbalistek odvolán. Může za to dohoda se svazem po sedmihodinovém jednání

Rubiales sice zprvu říkal, že nehodlá odstoupit ze své funkce, nakonec skončil jak v řadách FIFA, tak i v čele španělského fotbalu. Ze strany španělských fotbalistek však nadále pokračoval bojkot, přičemž hráčky žádaly reformu vedení svazu. Nakonec skončil po sedmihodinovém jednání se svazem a vládními zástupci.

I když stále trval bojkot španělských reprezentantek, nová trenérka ženského národního týmu Montse Toméová v předešlých dnech povolala na duely Ligy národů se Švédskem a Švýcarskem hned patnáct členek mistrovského týmu, ovšem kromě propírané Hermosové. Ještě před jednáním se reprezentačního srazu al zúčastnilo jen pět hráček. Po zmiňovaném jednání se nakonec trenérce dostavilo 20 z celkových 22 povolaných fotbalistek, přičemž jim trest za předešlé nezúčastnění se srazu již nehrozí. Zbývající dvě hráčky María Leónová s Patriciou Guijarrovou se ze srazu omluvily.

"Požádaly o svolení opustit tým. Bližší detaily oznámí samy a věřím, že se jim od veřejnosti dostane stejného respektu jako těm, které v reprezentaci zůstaly," nechal se k tomu slyšet pro deník Marca šéf Národní sportovní rady Víctor Francos.

"Já a Patricia vidíme celou situaci jinak než spoluhráčky. Nejsme ještě připravené se vrátit, pro nás to bude dlouhodobější proces. Změny ve vedení svazu nicméně podporujeme a máme z nich radost," vysvětlila pak Leónová, proč podle ní ještě nenastal čas na to, vrátit se do reprezentace.

V rámci tolik žádané reformy španělského fotbalového svazu, se kterou sám svaz souhlasil s okamžitou platností, nalezneme třeba požadavek vzniku reprezentační komise, v níž bude zastoupený stejný počet žen i mužů. Ženský fotbal ve Španělsku by se tak měl na základě této reformy stát profesionálnější. "Shodli jsme se na řadě věcí, které nyní sepíšeme a podepíšeme dohodu," uvedl Francos po sedmihodinovém jednání v noci z úterý na středu, které skončilo až před středeční pátou hodinou ranní.

"Pohledy obou stran se sice sblížily, ale pořád jsme pouze na začátku dlouhé cesty," upozorňuje však i přes částečný úspěch Amanda Gutiérrezová, předsedkyně hráčské asociace FUTPRO.