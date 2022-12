Brazilcům se karneval zadrhl, Chorvaté je pokořili na penalty. Uspěli v nich také Argentinci

Protože se přeci jenom ve čtvrtfinále hraje o postup do bojů o medaile, nedalo se čekat, že nabídne útočné hody z obou stran. Už první utkání mezi Chorvatskem a Brazílií to potvrdilo. Brazilci rozhodně od úvodních minut nepředváděli takový karneval, jaký předvedli v osmifinále s Jižní Koreou, jelikož Chorvaté proti nim tentokrát nastoupili s presinkem, na který dlouho „kanárci“ nenacházeli odpověď. Dlouho se tak nemohli dostat do žádných příležitostí, stejně tak ovšem i Chorvaté, kteří měli překvapivě větší územní převahu. A tak tedy si museli fanoušci na první šanci počkat, až po změně stran se do ní dostal Raphinha svým stříleným sraženým centrem, jenž stihl včas vykopnout do bezpečí gólman Livakovič.

Přestože se nedá mluvit o nějaké dominanci ze strany Brazilců, byli to oni, kteří měli nebezpečnější příležitosti. Do jedné z nich se dostali v 55. minutě, kdy Livakovič tentokrát zneškodnil šanci Neymarovi, deset minut na to pak proti chorvatskému gólmanovi neuspěl ani Paquetá. Následně opět z levé strany nenašel recept na Livakoviče Neymar. Zatímco Livakovič byl chvílemi jak na kolotoči, Alisson na druhé straně se dlouhou dobu docela nudil. Branka nepadla ani na jedné straně a šlo se do prodloužení.

Až v nastavení jeho první části rozčísnul pokračující opatrnou hru svou akcí Neymar, jenž po narážečkách s Rodrygem a Paquetou dovezl balón po slalomu mezi obránci a kličce před gólmanem až do prázdné branky - 1:0. Už se zdálo, že Brazilci míří za postupem, jenže Chorvaté se v prodloužení zmohli na jedinou střelu a z té dokázal Petkovič vyrovnat na 1:1. Následovaly tak penalty, v jejichž úvodu nejprve Rodryga vychytal Livakovič, zatímco na chorvatské straně se nemýlil nikdo ze čtveřice Vlašič, Majer, Modrič, Oršič. Na druhé straně rozhodl Marquinhos svou střelou jen do tyče. Brazílie tak nadále bude čekat na zisk titulu mistrů světa, na který čeká již od roku 2002.

Ani ve druhém pátečním čtvrtfinále mezi Nizozemskem a Argentinou jeho úvod nenabídl žádnou příležitosti, na první z nich se muselo počkat až do 35. minuty a šlo o příležitost rovnou gólovou. Dostali se do ní Jihoameričané a byl u toho rovnou Messi, jenž poslal přesnou přihrávku, bez toho aniž by se na adresáta podíval, do běhu Molinovi, jenž unikl bránícímu Van Dijkovi a otevřel tak skóre - 1:0.

Pak se opět dlouho čekalo na další možnost, která přišla až v 63. minutě. Tehdy totiž zahrávali Argentinci volný přímý kop, konkrétně Messi, jenž ale pálil těsně nad. Osm minut na to se ale Argentinci dočkali další branky, když sudí Lahoz nařídil pokutový kop poté, co fauloval na hranici šestnáctky Dumfries Acuňu. K následné penaltě se postavil samozřejmě Messi, který se tak podruhé na turnaji z puntíku trefil, přičemž se jednalo o jeho třetí pokutový kop na tomto MS. To jakoby probudilo Nizozemce, kteří začali hrát v poněkud větších obrátkách než doposud. A zasloužili se o to i střídající hráči, díky kterým se také podařilo nakonec duel zdramatizovat. V 83. minutě Berghuis poslal centr na Weghorsta a ten přesnou hlavičkou snížil na 1:2. Nizozemci se rázem hnali za vyrovnáním, například Luuk de Jong střílel do boční sítě. Za chvíli se strhla na hřišti mela mezi oběma týmy, do které se zapojili i náhradníci Nizozemska, když poté, co Parades fauloval Akého, Argentinec napálil balón na nizozemskou střídačku. Ti si to samozřejmě nenechali líbit a výbuch emocí byl na světě. Rozhodčí Lahoz tak proto nastavil až deset minut a dal tak Nizozemcům šanci na vyrovnání. Ti se ho dočkali v samotném závěru, když zahrávali přímý kop, ovšem takovým způsobem, který nikdo nečekal. Další střídající Nizozemec Koopmeiners totiž rovnou nestřílel, ale na krátko přihrál vedle zdi na Weghorsta. To oklamalo Argentince natolik, že s ním následně nikdo nešel a Weghorst dopravil míč do sítě - 2:2.

V následném prodloužení Argentinci tlačili Nizozemce, seč mohli, především v jeho druhé části, jenže dvakrát proti Noppertovi neuspěl ani Lautaro Martínez a následně si na nizozemského gólmana přímo z rohu nepřišel ani Di María. Fernández to vše završil střelou do tyče. Následovaly tedy opět penalty, které však vůbec dobře nezačali Nizozemci, když Van Dijk a Berghuis neproměnili. Na druhé straně Argentinci první tři penalty proměnili. Když Fernández neproměnil, zdálo se, že by se Evropané mohli vrátit ještě do hry, ale jejich naděje utnul rázně proměněnou penaltou Lautaro Martínez.

Konečné výsledky čtvrtfinálových zápasů mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru (9.12.2022):

Chorvatsko - Brazílie 1:1 (0:0, 0:0) po prodl., na pen. 4:2

Branky: 117. Petkovič - 105.+1 Neymar. Penalty proměnili: Vlašič, Majer, Modrič, Oršič - Casemiro, Pedro. Neproměnili: Rodrygo, Marquinhos. Rozhodčí: Oliver - Burt, Beswick (všichni Angl.) - Van Boekel (video, Niz.). ŽK: Brozovič, Petkovič - Danilo, Casemiro, Marquinhos. Diváci: 43.893

Chorvatsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Gvardiol, Sosa (110. Budimir) - Modrič, Brozovič (114. Oršič), Kovačič (106. Majer) - Pašalič (72. Vlašič), Kramarič (72. Petkovič), Perišič. Trenér: Dalič

Brazílie: Alisson - Militao (106. Alex Sandro), Marquinhos, Silva, Danilo - Casemiro, Paquetá (106. Fred) - Raphinha (56. Antony), Neymar, Vinícius Júnior (64. Rodrygo) - Richarlison (84. Pedro). Trenér: Tite

Nizozemsko - Argentina 2:2 (2:2, 0:1) po prodloužení, na pen. 3:4

Branky: 83. a 90.+11. Weghorst - 35. Molina, 73. Messi (z pen.) Penalty proměnili: Koopmeiners, Weghorst, L. de Jong - Messi, Paredes, Montiel, Lautaro Martínez. Neproměnili: Van Dijk, Berghuis - Fernández. Rozhodčí: Lahoz - Devís, Pérez del Palomar - Hernández (video, všichni Šp.). ŽK: Timber, Weghorst, Depay, Berghuis, Bergwijn, Dumfries, Lang - Samuel (asistent trenéra), Acuňa, Romero, Lisandro Martínez, Paredes, Scaloni (trenér), Messi, Otamendi, Montiel, Pezzella. Diváci: 88 235

Nizozemsko: Noppert - Timber, Van Dijk, Aké - Dumfries, De Roon (46. Koopmeiners), F. de Jong, Blind (64. L. de Jong) - Gakpo (113. Lang) - Bergwijn (46. Berghuis), Depay (78. Weghorst). Trenér: Van Gaal

Argentina: E. Martínez - Romero (78. Pezzella), Otamendi, Lisandro Martínez (112. Di María) - Molina (106. Montiel), De Paul (66. Paredes), Fernández, Mac Allister, Acuňa (78. Tagliafico) - Álvarez (82. Lautaro Martínez), Messi. Trenér: Scaloni