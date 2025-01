Virus v Číně děsí svět. Experti uklidňují veřejnost a vysvětlují, o co jde

Andrii Kovalenko, šéf ukrajinského Centra pro boj proti dezinformacím, uvedl, že ukrajinské síly provedly překvapivé útoky na ruské jednotky na několika místech Kurské oblasti, a to měsíce poté, co Ukrajina zahájila svou invazi do této oblasti. Uvedl to server CNN.

Zdroj: Libor Novák