Protiteroristická akce na Slovensku. Policie uklidňuje veřejnost

Čtyři roky po vpádu jeho příznivců do amerického Kapitolu je Donald Trump podle CNN mocnější než kdykoli předtím. 6. ledna 2021 si jen málokdo dokázal představit, že muž, který svolal dav do Washingtonu a vyzval ho, aby „bojoval jako ďábel“, by se mohl znovu přiblížit prezidentskému úřadu. Přesto, přesně čtyři roky po útoku na Kapitol, se americký Kongres znovu sejde, aby potvrdil výsledky voleb. Tentokrát však půjde o potvrzení Trumpova triumfu.