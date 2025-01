Rusko, navzdory těžkým ztrátám na životech a vybavení, pokračuje v agresi. I když Spojené státy před nástupem Donalda Trumpa do prezidentského úřadu urychleně posílají Ukrajině vojenskou pomoc, situace je pro Kyjev stále složitější. Nová administrativa by navíc mohla přinést změnu politiky, která Ukrajině uškodí.

Evropská unie proto musí převzít odpovědnost za svou vlastní bezpečnost. Spojené státy dlouho stály v čele západní podpory Ukrajiny, ale nyní je načase, aby Evropa hrála rozhodující roli, uvedl server Politico.

Po téměř třech letech bojů je zřejmé, že okamžité osvobození všech okupovaných území je pro Ukrajinu nepravděpodobné. Rusko, podporované Íránem, Severní Koreou a Čínou, dokáže generovat nové síly rychleji, než jsou Ukrajina a její západní spojenci schopni odpovídat. Výsledkem je, že cíl Západu se postupně přesouvá od úplného vítězství Ukrajiny k pouhému zachování její nezávislosti.

Minulé zkušenosti však ukazují, že samotná dohoda o příměří s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nezaručí mír. Po anexi Krymu v roce 2014 a válce v Donbasu Rusko využilo příměří k posílení svých sil a v roce 2022 zahájilo plnohodnotnou invazi.

Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu musí být proto výraznější. Ministr zahraničí Ukrajiny Andrij Sybiha nedávno požádal o plné členství v NATO, které by bylo jedinou skutečnou zárukou bezpečnosti země. Přijetí Ukrajiny do NATO však zůstává nepravděpodobné, zejména s příchodem Trumpovy administrativy, která pravděpodobně nebude ochotna podpořit tento krok.

Vzhledem k tomu, že Spojené státy a další spojenci z NATO váhají, musí Evropa převzít vedení. Jednou z možností by bylo vytvoření koalice ochotných členských států NATO, která by fyzicky zajišťovala budoucí demarkační linii mezi nezávislou Ukrajinou a okupovanými oblastmi. Taková iniciativa by mohla zahrnovat evropské vojenské jednotky, přičemž podpora USA by byla spíše logistická než přímá.

Evropská unie již podnikla kroky ke zvýšení své obranné kapacity, včetně jmenování komisaře pro obranu a vesmír. Tento krok naznačuje snahu o větší vojenskou interoperabilitu a posílení evropského obranného průmyslu. Avšak samotné zlepšení průmyslové základny nestačí – EU potřebuje skutečnou vojenskou sílu, která by zajistila nezávislost Ukrajiny i bezpečnost celého kontinentu.

NATO musí spolupracovat s Trumpovou administrativou na všech jednáních o příměří a zajistit, že Ukrajina bude mít hlas u stolu. Pokud budou evropští spojenci připraveni fyzicky podpořit jakoukoli dohodu o míru, existuje naděje nejen na zachování nezávislé Ukrajiny, ale také na ochranu evropského míru.

Tato chvíle je klíčová. Evropa musí ukázat, že dokáže převzít odpovědnost za svou bezpečnost a hrát rozhodující roli v zajištění míru na svém vlastním kontinentu.