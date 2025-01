Otázka, která pálí celou Kanadu: Trudeau, kdo ho ale nahradí?

Mark Carney

Bývalý guvernér Bank of Canada a Bank of England je jedním z hlavních uchazečů o vedení strany. Jeho odborné znalosti v oblasti ekonomie a klimatické politiky by mohly být silnou stránkou, zejména v době, kdy Kanada čelí krizi bydlení a dopadům inflace. Carney však nikdy nevedl volební kampaň, což by mohlo být jeho slabinou. Konzervativci ho již označili za „druhého Trudeaua“ kvůli jeho podpoře uhlíkové daně.

Chrystia Freeland

Bývalá zástupkyně premiéra je považována za zkušenou političku s mezinárodními kontakty. Freeland hrála klíčovou roli při vyjednávání obchodních dohod, včetně renegociace NAFTA během první Trumpovy administrativy. Přesto se potýká s kritikou, že nedokáže efektivně komunikovat s běžnými Kanaďany, zejména v otázkách životních nákladů.

Christy Clark

Bývalá premiérka Britské Kolumbie naznačila svůj zájem o vedení strany již v říjnu minulého roku. Někteří poslanci ji považují za vhodnou volbu, protože není spojována s Trudeauovými politikami. Clark se však dlouhodobě drží mimo federální politiku, což může být výhodou i překážkou.

Dominic LeBlanc

Současný ministr financí a mezivládních záležitostí je známý jako dlouholetý Trudeauův spojenec a zkušený politik. Jeho blízké vztahy s odcházejícím premiérem by mu mohly uškodit, protože liberálové čelí kritice, že jsou odtrženi od běžných Kanaďanů. LeBlanc je také zatížen skandály, například konfliktem zájmů při přidělování rybolovných licencí.

François-Philippe Champagne

Ministr inovací, vědy a průmyslu je známý svou pracovitostí a úspěchy v oblasti rozvoje kanadského automobilového průmyslu, zejména v souvislosti s elektromobily. Jeho energický přístup by mohl být osvěžující, přestože jeho dosavadní politická agenda je silně spojena s Trudeauovou vládou.

Mélanie Joly

Ministryně zahraničí a prominentní postava v quebecké politice je zkušená organizátorka, která se podílela na formování zahraniční politiky Kanady během války na Ukrajině a dalších krizí. Přesto je její vedení často kritizováno kvůli nedostatečné jednotě v rámci vlády.

Anita Anand

Současná ministryně dopravy se dostala do povědomí díky úspěšné distribuci vakcín proti covidu a snahám o reformu kanadských ozbrojených sil. Anand představuje diverzitu a nové směřování, což by mohlo být atraktivní pro voliče, kteří chtějí vidět změny na nejvyšších politických pozicích.

S blížícími se volbami, které mohou proběhnout již na jaře, bude otázka Trudeauova nástupce klíčová pro budoucnost Liberální strany. Každý z kandidátů má své silné i slabé stránky, které budou rozhodující při formování další kapitoly kanadské politiky.