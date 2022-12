Bronzová radost pro Chorvatsko na MS ve fotbale: V medailovém utkání těsně porazilo Maročany

O něco lépe vstoupili do duelu Chorvaté, přestože oba týmy sáhly ke svižnější hře. Balkánský celek tak proto mohl už po sedmi minutách hry slavit první gól zápasu, o který se po signálu z volného přímého kopu Gvardiol, k němuž se míč dostal od Majera přes Perišiče.

Chorvatská radost z branky ale mohla přijít už o něco dříve, když si málem kuriózní vlastní gól dal při rozehrávce gólman Bono. Maroko tak chtělo přispěchat s co nejrychlejší odpovědí a to se povedlo. Dvě minuty na to totiž i Afričané rozehrávali volný přímý kop, po kterém se balón po odrazu od Majera dostal do malého vápna, kde byl přítomen Darí a právě en tak zblízka hlavou vyrovnal, 1:1.

Nicméně to byli v dalších minutách především Chorvaté, kteří diktovali tempo hry. Blízko k vedoucímu gólu byl například kapitán Modrič, jehož pokus zneškodnil hned nadvakrát Bono, ten už byl ale krátký na technické zakončení Oršiče z hranice velkého vápna, když z levé strany tímto svým balónem docílil druhé chorvatské branky střelou o tyč.

Oršič se pokoušel o další střelecký úspěch i po změně stran, tehdy už ale tak úspěšný nebyl, jelikož trefil boční síť. Postupem času se rozhodli Chorvaté svoje jednobrankové vedení spíše kontrolovat, čtvrthodiny před koncem se však marně u katarského rozhodčího dožadovali pokutového kopu po faulu Amrabata na Gvardiola. Za chvíli měl na druhé straně co dělat gólman Livakovič, když ho zblízka ohrozil Nasírí.

V 87. minutě měl pak šanci na navýšení vedení Kovačič, ale ani ten z bezprostřední blízkosti netrefil prostor mezi třemi tyčemi. Když pak ani během šestiminutového přídělu navíc neuspěl na marocké straně ve své další příležitosti Nasírí, mohly se tak po závěrečném hvizdu věšet na krky chorvatských fotbalistů bronzové medaile.

Konečný výsledek zápasu o bronz na mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru (17.12.2022):

Chorvatsko - Maroko 2:1 (2:1)

Branky: 7. Gvardiol, 42. Oršič - 9. Darí. Rozhodčí: Džasím - T. Marrí, Makalí (všichni Kat.) - Bascuňán (video, Chile). ŽK: Únahí, Amallá (oba Maroko). Diváci: 44 137

Chorvatsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Gvardiol, Perišič - Modrič, Kovačič - Majer (66. Pašalič), Kramarič (61. Vlašič), Oršič (90.+5 Jakič) - Livaja (66. Petkovič). Trenér: Dalič

Maroko: Bunú - Hakimí, Jamík (66. Amallá), Darí (64. Banún), Attíat-Allá - Channús (56. Únahí), Amrabat, Sabirí (46. Chaír) - Zijach, Nasírí, Búfál (64. Zarurí). Trenér: Radžradžuí