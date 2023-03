Češi rozdrtili Poláky 3:1. Policie zajistila v Praze šest polských fotbalových fanoušků

V londýnském Wembley v neděli večer vyvrcholí finálovým zápasem mezi Itálií a Anglií letošní fotbalové mistrovství Evropy. Zatímco pro Anglii se bude jednat o první finálový zápas v historii evropského šampionátu, Itálii už se v minulosti jednou mistrovství Evropy vyhrát podařilo a to v roce 1968, v dalších dvou finále (2000 a 2012) prohrála. Anglie byla doposud pouze v jednom finále velkého mezinárodního turnaje a to na mistrovství světa v roce 1966, které tehdy vyhrála. A na tento úspěch bude chtít nyní navázat. Nad Itálií se jí ale ještě nikdy nepodařilo na velkém turnaji vyhrát. Finálový zápas Itálie vs. Anglie můžete sledovat živě na serveru EuroZprávy.cz.