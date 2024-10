Češi s Ukrajinou jen remizovali. V Lize národů vedou skupinu

Po vypršení trestu za žluté karty mohl kouč Hašek tak mohl do základní jedenáctky nasadit opět obránce Ladislava Krejčího a taky toho využil. Tomáše Holeše trápil tentokrát lehčí zdravotní problém, který ho nepustil ani na lavičku.

Přestože se Češi, stejně jako v pátek proti Albánii, snažili vstoupit do zápasu aktivně, byli to Ukrajinci, kteří jako první v zápase zahrozili. To Mudryk se uvolnil na levé straně, až se dopracoval k přihrávce na Šaparenka, který ale nakonec střílel nad. Češi se poprvé dostali do příležitosti po deseti minutách hry poté, co se Šulc po spolupráci s Coufalem rozhodl zakončit, gólmanu Trubinovi se jeho střelu podařilo zneškodnit až na druhý pokus.

O osm minut později už ale česká akce vedla ke kýženému úspěchu. Tehdy zahrávali Češi rohový kop, po němž se odražený balon dostal za hranici velkého vápna, odkud se rozhodl z první vystřelit Červ a ten zakončil natolik přesně, že míč zapadl až do sítě a následná Červova radost z premiérového gólu pomalu neznala mezí. Jeho trefa naštěstí platila i přes srážku Huculjaka se Součkem, po kterém musel být očividně otřesený ukrajinský hráč předčasně vystřídán.

Běžela 34. minuta, když se jeden z nejaktivnějších Čechů Černý snažil o zvýšení jednobrankového vedení, ovšem tehdy přestřelil. Na druhé straně za chvíli zakončoval před gólmanem Kovářem osamocený Dovbyk, který už ale střílel z ofsajdového postavení. Za chvíli tu byla další ukrajinská příležitost poté, co nezvládl svou obrannou práci kapitán Souček, Mudrykovo zakončení ale naštěstí mířilo jen do prostor, kde stál český brankář. Krátce před odchodem do kabin pak byl blízo k navázání na svůj dvougólový večer proti Albánii Chorý, ježe tentokrát nechal vyniknout gólmana Trubina, jenž vyrazil pouze k Vitíkovi, a i když on dostal balón do sítě, gól neplatil kvůli ofsajdu.

Snaha Čechů mířit za udržením vedení a ideálně za jeho vylepšením přišla vniveč hned pět minut po návratu na hrací plochu. Tehdy španělský sudí Cuadra nařídil penaltu po ruce Ladislava Krejčího při snaze zabránit unikajícího protihráče. A následnou penaltu pak Dovbyk s přehledem proměnil, 1:1.

Češi ale i tak stále měli dost času na návrat do vedení. Blízko k němu chtěl opět Chorý, který v 67. minutě těsně bráněn hlavičkoval jen vedle. Deset minut na to se mohl do střelecké listiny zapsat střídající Kliment, kdyby ale zblízka překonal brankáře Trubina. Otázkou je zda by nakonec jeho gól platil, jelikož opakované záběry odhalily jeho těsné ofsajdové postavení.

O tři body za výhru se v závěru pochopitelně snažili i Ukrajinci, přičemž nejblíže k brance byl Zubkov, s jehož přímým kopem měl Kovář co dělat. Přestože závěr zápasu nabídl hektický fotbal, změnu skóre už nepřinesl.

Konečný výsledek zápasu fotbalové Ligy národů UEFA (13.10.2024):

Ukrajina – Česko 1:1 (0:1)

Branky: 53. z pen. Dovbyk – 18. Červ. Rozhodčí: Cuadra – Porrasová, Prieto – Munuera (video, všichni Šp.). ŽK: Kryskiv – Chorý, Červ, Kliment, Lingr

Ukrajina: Trubin – Konoplja (80. Tymčyk), Zabarnyj, Talovjerov, Matvijenko – Stepanenko (64. Kaljužnij) – Huculjak (22. Zubkov), Šaparenko (64. Kryskiv), Sudakov, Mudryk – Dovbyk (80. Jaremčuk). Trenér: Rebrov

Česko: Kovář – Coufal, Vitík, Krejčí, Bořil (70. Zmrzlý) – Souček, Červ – Černý (58. Lingr), Šulc (90.+1 Kuchta), Provod (58. Hložek) – Chorý (70. Kliment). Trenér: Hašek