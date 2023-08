FAČR ve spolupráci s Fortunou podají trestní oznámení kvůli skandálu ve třetí lize. Paták už není členem asociace

Připomeňme na začátek, že v onom duelu mezi Admirou Praha a B-týmem Českých Budějovic probíhalo vše, jak mělo, do závěru první půle. Tub nastavil původně sudí Paták o tři minuty, pak se ale děly nestandardní věci. Místo třech minut se jich hrálo celkem deset, přičemž v osmé minutě byl nařízen pro Pražany pokutový kop, který podle dostupných záběrů neměl vůbec být, o tom ostatně mluvili i sami hráči Admiry, kteří byli překvapeni. Stalo se tak po nevinném souboji českobudějovického Jana Pařízka se záložníkem Admiry Filipem Kouteckým.

Ani exekutorovi penalty Miroslavu Horákovi nebylo po chuti, aby takovou penaltu šel zahrávat a proto sudímu Patákovi naznačil, že ji v rámci fair play schválně kopne mimo. Na to mu však měl podle sportovního ředitele Českých Budějovic Jana Podroužka, jenž byl na zápasu přítomen, Paták odvětit, že jestli to Horňák udělá, dá mu červenou kartu. Po penaltě byl stav 2:0 pro Admiru, která duel nakonec vyhrála 2:1. Pražský klub se ale po zápase od rozhodování Michala Patáka distancoval, českobudějovickým se omluvil.

Sudí Paták pak zfalšoval Zápis o utkání, kde napsal ke gólu z penalty, že padl již v páté minutě nastavení. To komise rozhodčích označila za podvod a případ bude řešit nově i disciplinární komise ŘKČ. "Dostal jsem video ještě hodinu předtím, než se objevilo na sociální síti. Když jsem ho viděl, první myšlenka byla okamžitě (Patáka) vyhodit. Pevně věřím, že disciplinární komise to nesprávné uvedení informací do zápisu ohodnotí jako podvod," uvedl k inkriminovanému okamžiku předseda komise rozhodčích ŘKČ Rudolf Špoták, jenž je zároveň i hejtmanem Plzeňského kraje za Piráty.

Komise rozhodčích obvykle sudí hodnotí na stupnici od šestky do deseti a sudí Paták v tomto případě obdržel známku 6,8 se slovy, že se jednalo o „neakceptovatelný výkon“. "Hovořil jsem na toho téma i s předsedou FAČR Fouskem. Zaregistroval jsem samozřejmě i informace médií, že v utkání mohlo jít o zapojení do sázek, počtu vstřelených branek a podobně. Tyhle věci nepřísluší naší komisi, ale samozřejmě to vnímáme a FAČR se tomu určitě bude věnovat," řekl dále Špoták, který o své rezignaci na svou funkci šéfa komise rozhodčích ŘKČ neuvažoval. "Beru to jako selhání jednoho člověka. Z celého videozáznamu vidíte, že to byla sólo akce. Mrzí mě to, protože ohledně práce s rozhodčími se za poslední dva roky udělal ohromný kus práce. Moje rezignace nepřipadá v úvahu, protože bychom zahodili desítky věcí, které se povedly," pokračoval Špoták.

Co se týče zapojení Fortuny do tohoto případu, tak tato sázková společnost měla informovat FAČR o nezvyklém množství podezřelých sázek na zápas, přičemž ale neuvedla jaký konkrétní. Zajímavostí jistě je, že v onom zápase Admira Praha vs. B-tým Českých Budějovic Paták ještě ve 42. minutě neuznal branku hostujícímu týmu a to kvůli údajnému ofsajdu. I to označila komise rozhodčích za chybu. "Hovořil jsem s generálním ředitelem Fortuny Davidem Vaňkem. Máme nejen stejné indicie ohledně zmiňovaného utkání, které FAČR monitoruje v rámci svého Integrity programu, ale zejména také stejný pohled na to, že je nepřijatelné takovým nechutným způsobem poškozovat fotbal. FAČR se nejen připojí k podání trestního oznámení, ale osobně budu iniciovat podání podnětu také etické komisi FAČR vzhledem k okolnostem a hrubému ovlivnění utkání. Také předpokládám, že případ posoudí disciplinární komise Řídící komise pro Čechy včetně zápisů, zpráv, videí a dalších důkazů. Záležitost vzhledem k důležitosti případu každopádně také zařadíme na program nejbližšího jednání výkonného výboru FAČR," uvedl šéf českého fotbalu Petr Fousek, jenž tak oznámil kroky ze strany asociace.

Admira Praha nabídla anulování výsledku a termín pro náhradní zápas, Budějovice s tím souhlasí

Jak už bylo výše zmíněno, Admira Praha se od rozhodování sudího Michala Patáka v její prospěch po utkání distancovala a Jihočechům se omluvila. Nově pražský klub nabídl anulování výsledku víkendového zápasu a nabídla Českým Budějovicím termín pro náhradní vzájemný duel. "Vzhledem ke známým okolnostem utkání FK Admira Praha – České Budějovice B a v zájmu regulérnosti soutěže navrhuje FK Admira Praha anulování výsledku a sehrání nového utkání. Samozřejmě po dohodě s SK Dynamo České Budějovice a řídicím orgánem soutěže," stojí v prohlášení předsedy Admiry Praha Josef Přitasil s tím, že termín stanovil na 30. srpna v 17:00.

České Budějovice s tímto návrhem souhlasili. "Dynamo České Budějovice v zájmu regulérnosti soutěže a v zájmu klubu souhlasí s návrhem na anulování výsledku a opakování utkání, jehož výsledek byl hrubým způsobem ovlivněn ze strany rozhodčího. V celé záležitosti se podrobí rozhodnutí orgánů FAČR,“ píše se v jeho prohlášení.

Podle všeho se ale duel odehraje až v září, vzhledem k tomu, že se o tom FAČR, která o tom musí rozhodnout, bude jednat až 5. září. "Sportovně-technická komise ŘKČ schválila výsledky 3. kola soutěží mimo výsledek utkání Admira Praha - České Budějovice B. O osudu utkání rozhodne STK ŘKČ na základě jednání odborných komisí ŘKČ, etické komise a výkonného výboru FAČR, který se mimořádnými okolnostmi utkání bude zabývat na svém nejbližším jednání 5. září," uvedl k tomu konkrétně Petr Šedivý z mediálního oddělení FAČR.

Sudí Paták v reakci vystoupil z FAČR a vyhnul setím tak potrestání

Někdejší prvoligový rozhodčí Michal Paták, jenž v minulosti byl i na mistrovství Evropy 2012 jako čtvrtý rozhodčí, jemuž se přezdívá „Řezník z Horní Břízy“ a zároveň zastává post sportovního ředitele druholigové Příbrami, pak po vyřazení z listiny sudích pro amatérské soutěže sám vystoupil z FAČR a tím se tak vyhnul třeba doživotnímu trestu, který mu hrozil. "Na zrušení členství má každý člen ze zákona i ze stanov FAČR vyplývající nárok, a tak došlo ke zrušení členství Patáka ve FAČR. Tato skutečnost má dopad do již zahájeného disciplinárního řízení, disciplinární komise ŘKČ musí dané řízení v souladu s disciplinárním řádem přerušit. Současně však platí, že vrátí-li se Paták kdykoliv v budoucnu do řad členů FAČR, bude disciplinární řízení obnoveno. Znemožnění řádného disciplinárního řízení na fotbalové půdě bezesporu vyvolává dojem pokusu o vyhnutí se spravedlnosti (stejně jako tomu bylo v mnoha případech spojených s kauzou Romana Berbra). I proto FAČR, jak již bylo avizováno, předá formou trestního oznámení věc k řádnému vyřešení orgánům činným v trestním řízení," řekl k tomu Šedivý.