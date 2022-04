Nejmocnější hráčský agent Mino Raiola zemřel. Tentokrát podle rodiny opravdu

Rodina prohlášení o smrti Mina Raioly zveřejnila v sobotu na ověřeném twittterovém účtu.

Poprvé se o nějaký fotbalový přestup tento hráčský agent postarl již v roce 1996 a byl to zrovna přestup Pavla Nedvěda z pražské Sparty do Lazia Řím, jenž se uskutečnil po tehdejším mistrovství Evropy v Anglii, na kterém Češi skončili stříbrní. S Nedvědem spolupracoval ještě jednou, když Grande Paolo zamířil do Juventusu Turín. K přestupu do Staré dámy pomohl i dalšímu českému fotbalistovi Zdeňku Grygerovi.

V posledních letech zastupoval takové fotbalovbé hvězdy, jakými jsou Paul Pogba, Erling Haaland či Zlatan Ibrahimovic. Před šesti lety se mu podařilo z Paula Pogby udělat nejdražšího fotbalistu, když z Juventusu do Manchesteru United odešel za tehdy nedozírných 105 milionů eur. Provize z tohoto transferu zapříčinily, že si tehdy Raiola přišel na 25 milionů eur.

Tuto částku však měl pekonat chystaný přestup Erlinga Haalanda z Dortmundu do Manchesteru City.