Plzeň posiluje před bojem o Ligu mistrů Jemelka z Olomouce, Mihálik míří do Slovácka

Protože v současném boji o Ligu mistrů dokázali Západočeši postoupit z 2. předkola až do 4. předkola, přiteklo tak díky tomu do klubové kasy skoro 300 milionů korun, což rozhodně pomáhá klubu v nelehké aoučasné situaci, kdy marně vyhlíží nového investora a hlavně si tak mohl pořídit svou vysněnou posilu.

Tou je reprezentační obránce Václav Jemelka, jenž tak přichází Olomouce a jenž dosud v tuzemské nejvyšší fotbalové soutěži nastoupil do 121 zápasů, ve kterých vstřelil sedm branek a k tmu přidal celkem ještě tři asistence.

"Vašek je velmi zkušený hráč, který je členem národního týmu a má za sebou i zahraniční angažmá. Není tajemstvím, že jsme o jeho služby delší dobu stáli, a jsem rád, že se nyní vše podařilo uzavřít a můžeme s ním počítat již pro nadcházející zápasy, kdy nás kromě ligy čeká i boj o Ligu mistrů," oznámil ve čtvrtek veřejnosti novou posilu klubový majitel i generální ředitel Adolf Šádek.

Na nového hráče se pochopitelně těší i realizační tým v čele s Michalem Bílkem. "Jde o levonohého stopera, který je pevný v soubojích, je to velký bojovník a navíc má kvalitní rozehrávku. Kromě pozice stopera může alternovat i na kraji obrany," vyjmenovává Bílek Jemelkovy přednosti.

Jemelka se tak po čase opět setká se svými bývalými spoluhráči z Olomouce Tomášem Chorým a Lukášem Kalvachem. "Přestup jsem si moc přál. Cítil jsem, že již potřebuji změnu. Ale neodchází se mi lehko. Byl jsem v Sigmě dlouho a pocity mám teď smíšené. Na jednu stranu jsem hodně šťastný, na stranu druhou cítím, že jedna etapa končí," nechal se slyšet Jemelka a pokračoval: "Věřím, že to pro mě bude posun. Bude to pro mě velká výzva, byť si uvědomuji, že jednoduché to nebude."

Tři roky dlouhou smlouvu podepsal i Mihálik. Ale ve Slovácku

Další změnou v plzeňském klubu je ta, že už v jeho řadách fanoušci neuvidí útočníka Ondřeje Mihálika. Tento pětadvacetiletý forvard se totiž dohodl nově na tříleté spolupráci se Slováckem. To o hráče dlouhodobě stálo. "V hledáčku jsme Ondřeje měli již delší dobu, a když se teď naskytla příležitost přestup zrealizovat, tak jsme pro to udělali maximum. Jsem rád, že jsme se dohodli. Je to šikovný hráč, který nám může hodně pomoct," věří sportovn ředitel uherskohradišťského klubu Veliče Šumulikoski.

Před svým angažmá v Plzni oblékal Mihálik také dres Jablonce, nizozemského Alkmaaru či Českých Budějovic, přičemž v tuzemské soutěži dosud odehrál 128 utkání a zaznamenal v nich 22 gólů.

Radost z přestupu do Slovácka Mihálik nijak neskrýval. "Slovácko se poslední tři sezony drží na špici ligy. Věřím, že týmu pomohu jak v ligové soutěži, tak i právě v boji o pohárovou Evropu. Jsem rád, že Slovácko projevilo o můj příchod zájem a rychle jsme se domluvili," uvedl.