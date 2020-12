Podvod Luise Suáreze. Fotbalista měl v Itálii znát témata jazykového testu dopředu

Suárezovi měl okruhy otázek zaslat generální ředitel univerzity v Perugii, kterého v pátek soud zbavil funkce. Stejně tak učinil i v případě rektora a dalších dvou zaměstnanců této univerzity. Znamená to pro ně tak, že následujících osm měsíců nesmí tyto své funkce vykonávat.

Připomeňme, že se měl na konci minulé sezóny 2019/20 domluvit Uruguajec na přestupu z Barcelony do Juventusu Turín. K tomu, aby to vyšlo, je potřeba, aby daný fotbalista uměl italsky a následně tak získal italské občanství. Potřeba to bylo i pro to, že v létě už stačila před možným příchodem Suáreze naplnit kvótu pro hráče ze zemí mimo Evropskou unii.

Jak z vyšetřovacího spisu vychází najevo, vedení Juventusu se mělo s univerzitou v Perugii domluvit na tom, aby Suárez znal otázky předem. Protože se ale dostaly na veřejnost informace z tohoto vyšetřování, z přestupu nakonec sešlo a Suárez zamířil místo toho do Atlética Madrid. "Při vyšetřování vyšlo najevo, že témata zkoušky byla předem dohodnutá a že Suárezovi byla udělena známka ještě před provedením zkoušky. A to bez ohledu na prověření základních znalostí italského jazyka," píše se konkrétně v prohlášení státního zastupitelství, jež zveřejnil deník La Reppublica.

Obhajoba univerzity v Perugii byla taková, že jazykovým testem chtěla splnit požadavky "Staré dámy", jak se Juventusu přezdívá, mít tak nadále dobrý obraz v očích veřejnosti. Bez zajímavosti pak není rozhodně ta skutečnost, že v případě Luise Suáreze byla žádost o italské občanství vyřešena do 15 dnů, zatímco u ostatních žadatelů tento proces trvá dva až čtyři týdny.