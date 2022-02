Přívětivý los. Slavia se střetne v osmifinále Konferenční ligy s rakouským Lincem

Po čtvrtečním zápase vyslovil kouč Trpišovský přání, aby byl osmifinálový soupeř Slavie atraktivní a nejradši by byl, kdyby tak mohli slávisté hrát proti AS Řím trénovaný José Mourinhem. Toto přání nakonec v pátek nebylo vyslyšeno, los Slavii přisoudil možná papírově nejslabšího možného soupeře z celého osudí, rakouský Linec. Pokud by přes něj Pražané dokázali postoupit, mohla by se dostat v žebříčku koeficientů UEFA, nezbytného pro počet nasazených klubů z jednotvliých zemí do evropských pohárů, na umístění do 15. místa, které zajišťuje pět účastnickcých míst v pohárech.

Na LASK Linz má nejčerstvější vzpomínky dánský záložník Mads Emil Madsen, který do Slavie právě odtamtud před touto sezónou přestoupil. „Hrají velmi kvalitní fotbal, říká se tomu „gegenpressing“. Když ztratíte míč, každý se za ním žene a napadá vysoko. Je to velmi fyzický tým, hrají na spoustu soubojů a na dlouhé balony,“ nechal se slyšet pro klubový web Slavie Madsen.

Pro web Slavie se k losu vyjádřil i kouč Trpišovský. "Z těch týmů, které tam byly, jsme si přáli AS Řím. Ale zase, pokud to nevyšlo, LASK byla druhá varianta. Je to soupeř, o kterém i díky Emilovi dost víme. Je to blízko, dojezdová vzdálenost, takže jsme spokojeni."

Připomeňme, že Linec se do nejvyšší rakouské soutěže vrátil v roce 2017 a již v sezóně 2018/19 rakouskou ligu obsadil konečné druhé místo za rakouským hegemonem Salcburkem. V posledních dvou sezónách se pak umístil na čtvrté pozici. Nyní okupuje až osmou pozici z celkových dvanácti účastníků.

Protože je domácí stadion Lince momentálně v přestavbě, hraje pohárové zápasy mimo Linec, konkrétně v Klagenfurtu. Co se týče jeho působení ve skupině Evropské konfenrenční ligy na podzim, tak tehdy svou skupinu ovládli před Maccabi Tel Aviv, Helsinkami a Alaškertem.

Los osmifinále fotbalové Evropské konferenční ligy (první utkání 10. března, odvety 17. března):

Slavia Praha - LASK Linec, Marseille - Basilej, Leicester - Rennes, PAOK Soluň - Gent, Arnhem - AS Řím, PSV Eidhoven - FC Kodaň, Bodö/Glimt - Alkmaar, Partizan Bělehrad - Feyenoord Rotterdam

V Evropské lize se Souček utká se Sevillou, Schickův Leverkusen zase s Bergamem

Kromě Evropské konferenční ligy se v Nyonu v pátek také losovalo osmifinále Evropské ligy. I tam má český fotbal své zástupce, ovšem jen v jednotlivcích. V dresu West Hamu hrají jak známo, Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král a ti by semohli v osmifinále představit proti Seville. Ta na rozdíl od anglického klubu hrála už úvodní jarní kolo play-off Evropské ligy a to proti Dinamu Záhřeb (doma Sevilla vyhrála 3:1, venku pak prohrála 0:1).

Další český zástupce se nachází v klubu německého Leverkusenu. Ten se pro změnu utká s Atalantou Bergamo, které se do osmifinále dostalo přes Olympiakos Pireus. Tým gólmana Tomáše Vaclíka porazil v obou zápasech 2:1 doma a 3:0 venku.

Jak známo, českého reprezentanta a kanonýra Patrika Schicka trápí v těchto dnech natržený lýtkový sval a tak bude chybět minimálně tři týdny. V osmifinále se nejspíše neukáže, v ohrožení je pak i jeho účast v březnové baráži o fotbalové MS.

Není pak bez zajímavosti, že v soutěži figuruje i FC Barcelona. Ta se dostala do osmifinále přes Neapol i přes jisté trápení v prvním zápase. Jejím dalším soupeřem bude Galatasaray Istanbul.

Los osmifinále fotbalové Evropské ligy (první zápasy 9. a 10. března, odvety 17. března):

Glasgow Rangers - Crvena zvezda Bělehrad, Braga - Monako, FC Porto - Lyon, Bergamo - Leverkusen (Schick), FC Sevilla - West Ham (Coufal, Král, Souček), FC Barcelona - Galatasaray Istanbul, Lipsko - Spartak Moskva, Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt