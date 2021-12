Slávisté sice od druhé minuty prohrávali, poté ale duel se Zlínem otočili a postoupili

Již dříve se rozhodlo o tom, že čtvrtfinalisty MOL Cupu jsou Olomouc, Bohemians 1905, Sparta Praha, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Jablonec a Slovácko. Nyní se tak rozhodovalo o posledním čtvrtfinalistovi.

Bylo pochopitelné, že Zlín nasadil proti Slavii tu nejsilnější možnou sestavu, to naopak sešívaní, pro které je MOL Cup vedlejší kolej, postavila obměnou sestavu oproti ligovým zápasům kromě obrany. Poprvé se tak do základu sešívaných dostal teprve osmnáctiletý křídelník Filip Horský.

Od úvodního hvizdu neuběhlo příliš mnoho a již ve druhé minutě se rozvlnila síť jedné z branek, překvapivě to byla ta slávistická. po Ousouově chybě skóroval David Tkáč poté, co mu balón po brejku předložil Poznar. 0:1 pro Zlín. Radost z toho veden ale Ševcům nevydržela příliš dlouho. Po sedmi minutách se dostali do kombinace mezi sebou mladíci Samek a Horský, přičemž právě ten druhý v pohodě doklepl balón do odkryté branky, 1:1.b Stylově, gólem, tak tedy oslavil svůj debut ve slávistickém A-týmu.

Když běžela 20. minuty, Zln se snbažil o návrat do vedení. Tehdy Reiter míířil sám na gólmana Mandouse, když už byl u vápna, podrazil ho Ekpai. Přestože zlínští po rozhodčím Petříkovi chtěli, aby vyloučil, nestalo se tak. Naopak žlutoiuu kartu za protesty viděl Reiter.

Do konce poločasu se domácím nepodařilo přetavit v gól ani jednu ze svých příležitostí a tak si na další úspěch museli počkat až do 53. minuty. Tehdy se po fotbalovém billiardu se míč nakonec dostal k Madsenovi a i on se tak mohl radovat z první branky v A-týmu Pražanů, 2:1. Marně se pak hosté domáhali přezkoumání předchozí ofsajdové situace, ale smůla byla v tom, že na tomto duelu nebyl přítomen videosystém VAR.

Další kontroverzní situace přišla ke konci zápasu, kdy po kličce přes ghólmana Šišku upadl na zem Olayinka a právě on sepak postavil k následné penaltě, přestože to s pádemm vypadalo všelijak. Nigérijec nakonec tedy zvýšil na konečných 3:1 pro Slavii, která se tak mohla radovat z postupu.

Osmifinále MOL Cupu (15.12.2021):

Slavia Praha - Fastav Zlín 3:1 (1:1)

Branky: 9. Horský, 53. Madsen, 90.+1 Olayinka z pen. - 2. Tkáč