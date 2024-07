Fotbalisty Anglie i přes druhé evropské stříbro v řadě nebude nadále trénovat Gareth Southgate

Připomeňme, že na posledním Euru v Německu došel třiapadesátiletý Southgate s Anglií až do finále, kde jeho svěřenci nakonec nestačili na Španělsko, se kterým prohráli 1:2. Stejně jako v roce 2021, kdy v londýnském finále tehdejšího Eura Angličané nestačili pro změnu na Italy, když s nimi neuspěli v penaltovém rozstřelu. Odešli tak z celého turnaje se stříbrnou medailí na krku a Anglie tak stále čeká na první evropské zlato v historii. Na dosud jediné zlato z velkého turnaje, tedy na zlato z MS v roce 1966, se pak Anglii pod Southgateovým vedením nepodařilo navázat ani na MS v roce 2018, kdy se mu s týmem podařilo postoupit až do semifinále.

"Je čas na změnu a na novou kapitolu. Nedělní finále proti Španělsku bylo mým posledním zápasem v roli trenéra anglické reprezentace. Bylo pro mě nesmírnou ctí za Anglii hrát a trénovat ji. Znamenalo to pro mě všechno a dával jsem tomu všechno," uvedl Southgate, který tak národní tým opouští i přesto, že smlouvu s ním měl až do konce letošního roku a který během svých osmi let ve funkci odtrénoval s národním týmem celkem 102 zápasů.

Reakce na rozhodnutí Southgatea nepokračovat u národního týmu nenechaly na sebe dlouho čekat. Jedna z nich přišla i ze samotného královského dvora. "Garethe, chci vám poděkovat – ne jako prezident asociace, ale jako fanoušek Anglie. Děkuji, že jste dokázal vytvořit tým, který stojí v roce 2024 bok po boku s těmi nejlepšími na světě. Měl byste být neuvěřitelně hrdý na to, čeho jste dosáhl," uvedl konkrétně princ William.

Plusy Southgateovy práce u národního týmu vyzdvihl známý televizní expert a bývalý fotbalista Gary Lineker: "Přeji Garethu Southgateovi do budoucna jen to nejlepší. Přinesl do Anglie hrdost, respekt a soudržnost, což jsme tu dlouho neviděli. Byl velmi blízko k fotbalové nesmrtelnosti a svou práci vždy dělal s pokorou, slušností a důstojností."

Ke konci Garetha Southgatea se vyjádřil i jeden z jeho svěřenců záložník Declan Rice. "Děkuji, trenére. Bylo privilegiem hrát za Anglii pod vaším vedením. Získal jsem vzpomínky, které mi zůstanou navždy. Přeji vše nejlepší při vašem dalším dobrodružství," nechal se slyšet konkrétně.

Anglická fotbalová asociace je pro co nejrychlejší nalezení Southagetova nástupce vzhledem k dalšímu programu reprezentace, který se blíží kvapíkovým tempem. "Proces jmenování Garethova nástupce už začal. Liga národů startuje v září, může to být i dočasné řešení," připustil ředitel asociace Mark Bullingham.