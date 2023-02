Fotbalová Barcelona čelí podezření z ovlivňování rozhodčích

Státní zastupitelství podle Cadena Ser a dalších španělských médií už před několika měsíci zahájilo vyšetřování kvůli podezření z korupce mezi soukromými osobami. Zástupci aktuálního lídra španělské ligy i Enríquez ve svých výpovědích platby přiznali, popřeli ale, že by se jednalo o úplatky.

Současný předseda Barcelony Joan Laporta se ve svém vyjádření zastal svého předchůdce Josepa Bartomeua, který je za platby zodpovědný, přestože je k němu jinak velmi kritický. "Není žádná náhoda, že se takové informace objevily právě ve chvíli, kdy se Barce daří," prohlásil Laporta a zopakoval, že klub využil poradenských služeb. "To je ale ve fotbale ve velkých klubech úplně normální," řekl.

Také trenér Barcelony Xavi se klubu zastal. "Vždy si analyzujeme rozhodčí, kteří jsou na nás nasazeni," řekl dnes španělským novinářům. "Děláme to, ale děláme to už mnoho let, není to žádná novinka," dodal.