Macron reaguje na Trumpův návrat do Bílého domu. Obrátil se na evropské partnery

Francie vůbec poprvé otevřeně zvažuje překročení dvouprocentní hranice obranných výdajů, kterou členským státům ukládá Smlouva o NATO. „Francie v současné době překračuje 2 % HDP na výdaje na obranu,“ informoval.

„Stačí to však k dosažení dostatečné mohutnosti, hloubky a inovace, abychom se ubránili v případě velké konfrontace? Stačí to k tomu, abychom se zorganizovali v evropském měřítku a měli prostředky k boji?“ ptal se Macron těsně před inaugurací Trumpa.

Podle francouzského prezidenta existují obavy z možného stažení amerických sil z Evropy. „Co budeme zítra v Evropě dělat, pokud náš americký spojenec stáhne své válečné lodě ze Středozemního moře? Co když přesunou své stíhačky z Atlantiku do Pacifiku? To všechno jsou scénáře, na které se musíme připravit. Na všechny tyto scénáře se připravujeme,“ upřesnil Macron.

Francie v roce 2024 dosáhla dvouprocentní hranice HDP na obranu poprvé od roku 2014, kdy byl tento cíl stanoven. Podle dostupných informací se však na letošním summitu v Haagu členské země dohodnou na navýšení této hranice.

Macron zdůraznil, že z jakéhokoli zvyšování výdajů by měly těžit evropské firmy. „Francie hájí a bude i nadále hájit evropské preference pro zbrojní zakázky. Abychom v této soutěži uspěli, musíme více investovat, ale musíme také zjednodušovat, integrovat a dohodnout se, že budeme mít evropské šampiony,“ upozornil.

„Řekněme si jasně, že nebudeme vždy evropskými šampiony, ale alespoň budeme mít jistotu, že evropští šampioni mají globální dosah. Zjednodušení znamená vybrat to nejlepší v Evropě a oprostit se od logiky, kterou jsme měli vždycky až doposud, což bylo v podstatě financovat všechny stejným způsobem,“ shrnul.