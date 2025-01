KOMENTÁŘ | Trump se v Oválné pracovně ukázal úplně jinak. Takhle ho lidé neznají

Jméno Donalda Trumpa se stalo globálním symbolem kontroverze, výrazné extravagance a nekompromisní otevřenosti. Svým ostrým jazykem a silnými výroky, které někdy přecházejí až do hrubosti, neváhá tvrdě zasáhnout proti svým oponentům – a přináší to výsledky, což potvrzuje jeho pondělní opětovný nástup do funkce šéfa Bílého domu – jednoho z nejvlivnějších a nejmocnějších postů, jakých lze v lidském životě dosáhnout.

Jak už to bývá zvykem, mnozí lidé se na veřejnosti chovají jinak než v soukromí. Po pondělní inauguraci dostali reportéři příležitost nahlédnout přímo do Oválné pracovny, kde mohli Trumpa pozorovat při práci a klást mu své otázky. A ten je zodpovídal velice ochotně.

Tentokrát už totiž nestál za řečnickým pultíkem a nemusel strhávat davy na svou stranu. Naopak, při podpisu klíčových exekutivních příkazů projevil vstřícnost a rozhodl se být k novinářům otevřený, což bylo nesmírně přínosné a důležité nejen pro Američany, nýbrž lidi na celém světě.

Když se vyjadřoval k přístupu ruského prezidenta Vladimira Putina, nepůsobil rozhněvaně ani se nesnažil upoutat pozornost dramatickými gesty. Naopak klidným a vyrovnaným tónem uvedl, že by Putin měl přijmout dohodu o ukončení války na Ukrajině, a zdůraznil, že odmítáním této dohody „ničí Rusko“.

Záznam živého přenosu z Oválné pracovny je dostupný například na youtubovém účtu Bílého domu nebo prostřednictvím agentury AP.

Jako první podepsal Trump dekret o udělení milosti osobám odsouzeným v souvislosti s útokem na Kapitol z 6. ledna 2021. Po celou dobu si zachoval klidný a soustředěný projev a několikrát se ujistil, zda jde skutečně o „úplnou milost“. „Takže tohle je velká věc,“ pronesl potichu, zatímco milost podepisoval.

Už dříve Trumpův charakter pro EuroZprávy.cz popisoval bezpečnostní expert Lukáš Visingr. „Trump je impulzivní a nevypočitatelný. Jeho základní strategií ‚Make America Great Again‘ se ale opravdu řídí a řídit bude. Není ideolog, je cynický, bezzásadový, ale svým způsobem velice výkonný a efektivní pragmatik,“ popsal.

Dokonce ho označil za poměrně konvenčního republikánského prezidenta. „Když si odmyslíte Trumpovy rétorické a jiné excesy – když se podíváte na jeho činnost za první volební období – on byl daleko, daleko konvenčnější republikánský prezident, než by se mohlo zdá,“ pokračoval Visingr. „Musíte si ale odmyslet jeho rétorické a jiné podivnosti, i když je to těžké. Musíte si odmyslet, že je to egomaniak a excentrik,“ zdůraznil.

K pozorování Trumpovy politiky může platit jednoduchý přístup. „Neberte Trumpa jako hrozbu, nýbrž jako příležitost, to je základní pravidlo. Že se bude snažit válku ukončit, na to se spolehnout dá. Stejně tak na tlak na Evropu, co se týče obrany a bezpečnosti. Nebo, že bude chtít řešit věci ohledně cel,“ vyjmenoval Visingr.