Princ Harry ještě může couvnout ze soudní bitvy. Dnes nezačala

O odročení podle BBC požádali právní zástupci mladšího syna krále Karla III., protože mediální dům News Group Newspaper nabídl jemu i někdejšímu místopředsedovi labouristů Tomu Watsonovi mimosoudní vyrovnání. Princ a politik dnes měli mít podle původního plánu úvodní řeč.

Ještě v pondělí BBC psala, že dohoda mezi oběma stranami sporu by byla překvapením. "Lepší kurz dostanete na to, že Harry a Meghan oznámí lifestylový sloupek pro nedělník The Sun," poznamenala stanice ironicky. Zároveň připomněla, že NGN se vůbec poprvé bude bránit obviněním, že novináři v rámci celého mediálního domu věděli a participovali na nezákonných způsobech získávání informací.

"Pokud prohraje, a navíc hodně, bude rozhodnutí soudu ve velkém kontrastu s dlouhodobou obhajobou, že hackování telefonů bylo limitováno na několik jedinců v jednom již uzavřeném titulu (News of the World - pozn. red.)," konstatovala BBC.

Případ má podle britských médií potenciál ovlivnit odkaz prince Harryho i budoucnost novinařiny ve Spojeném království. "Úterý bude opravdu začátkem konce. A někdo prohraje. A prohraje hodně," dodala BBC na závěr pondělního textu.

Soudce už dříve neváhal kritizovat prince i mediální dům za to, že spor zabírá více času, než by bylo záhodno. "Už jsem dříve naznačoval stranám, že tento spor, který zvedá důležitá témata, začíná zabírat více času, než je v možnostech soudu. Je to v rozporu s požadavkem řešit případy spravedlivě a za přiměřené náklady," uvedl soudce Fancourt.

Podle soudce jde spíš o válku mezi zatvrzelými a dobře vybavenými armádami, nikoliv o spor ohledně zneužití citlivých osobních informací.