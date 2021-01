Češi na MS hokejistů do 20 let skončili. S Kanadou prohráli 0:3

Svěřenci trenéra Karla Mlejnka nedokázali překonat brankáře Devona Leviho a pokračuje tak čekání na českou medaili na vrcholné akci hráčů do 20 let. Naposledy národní tým uspěl v roce 2005, kdy získal v Grand Forks bronz.

"Utkání ovlivnila první třetina, kdy jsme brzy inkasovali dvě branky. Proti konsolidované obraně soupeře jsme se poté nedokázali prosadit. Na druhou stranu naše mužstvo předvedlo velkou psychickou odolnost a do konce utkání jsme mohli doufat ve vyrovnání nebo nějaký případný zvrat," řekl Mlejnek po zápase.

Vysoce favorizovaní Kanaďané prověřili Malíka v české brance již po 15 sekundách hry, Cozens však ještě skóre neotevřel. Stejný hráč měl šanci i ve 3. minutě. Češi následně opticky vyrovnali hru a připravenost gólmana Leviho vyzkoušel Kubíček.

V 9. minutě již domácí vedli, když se do brejku dostal Cozens a svou třetí příležitost v utkání proměnil v gól. Kanaďané poté nevyužili první přesilovou hru, čtyři sekundy po návratu Rašky na led ale Malíka prostřelil obránce Byram.

Český tým byl pak střelecky aktivnější než soupeř, výrazné šance si však vypracovat nedokázal. "Snažili jsme se hrát jednoduše, měli jsme nějaké šance, ale nedali jsme branky. A když nedáme gól, nemůžeme vyhrát," litoval po utkání obránce Radek Kučeřík.

Ve druhé třetině měl více práce Malík, i díky tomu, že Byram trefil ve 30. minutě jen tyč, ale potřetí neinkasoval. Leviho na druhé straně výrazněji prověřil jen Lang, snížit se mu však nepodařilo. Teplého brejk a rodící se přečíslení zastavil rychle se vracející Krebs.

Kouč Mlejnek se pokusil oživit hru změnami ve složení útočných formací, ke gólovým šancím to však nevedlo. Na turnaji neporažení Kanaďané bez výraznějších problémů drželi dvoubrankové vedení a mířili za postupem do bojů o medaile.

Již v 55. minutě se Češi rozhodli odvolat Malíka a pokusili se zápas zdramatizovat při power play. Vytvořili si tlak, ale Leviho, který si nakonec připsal 29 zákroků, nepřekonali. Naopak sami potřetí inkasovali. "Byl to připravený plán, že pokud to půjde, tak do toho vlétneme, co nejdříve," řekl Mlejnek. "Věřili jsme, že se prosadíme," uvedl útočník Jan Myšák.

Kanada - Česká republika 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Cozens (McMichael), 12. Byram (Krebs, Cozens), 58. McMichael (Guhle, Krebs). Rozhodčí: Lawrence, Stewart - Chaput, Mahoney (všichni Kan.). Vyloučení: 1:1. Bez využití. Bez diváků.

Kanada: Levi - Drysdale, Byram, Schneider, Harley, Barron, Guhle, Korczak - Cozens, McMichael, Holloway - Krebs, Zary, Perfetti - Pelletier, Byfield, Quinn - Tomasino, Suzuki, Mercer. Trenér: André Tourigny.

ČR: Malík - Krutil, Kučeřík, Haš, Svozil, Jiříček, Kubíček - M. Lang, Myšák, Teplý - P. Novák, D. Vitouch, A. Raška - M. Beránek, F. Přikryl, Mužík - Rychlovský, A. Najman, Koffer. Trenér: Karel Mlejnek.