Olympiáda bez hokejového turnaje? Kvůli sílícímu se koronaviru ja tato možnost na stole

Do 10. ledna mělo vedení NHL čas na to, aby oznámilo světu, zda hokejisté hrající tuto zámořskou sutěž budou k vidění v únoru v olympijském Pekingu. Své rozhodnutí však NHL vydala už daleko dříve, ještě před Vánocemi. Je však nyní otázkou, zda kvůli rychle šířícímu se koronaviru a zvláště pak jeho mutaci omikron bude hokejový turnaj pod pěti kruhy vůbec hrát. Zda i evropské soutěže vyšlou své hokejisty do Asie.

„Je to dynamický proces." řekl Reindl, jenž je vedle šéfa německého hokeje i členem užšího vedení Mezinárodní hokejové federace IIHF a jenž celou aktuální situaci ve světovém hokeji označil za "zapeklitou". Jasno může být už tento týden ve čtvrtek, kdy se mají sejít šéfové IIHF a zástupci národních svazů a jednotlivých soutěží. Teď lze ale jen těžko odhanout, jaký výsledek tato schůzka přinese.

Stejně jako před nedávnem v NHL, i v Evropě je nyní několik zápasů kvůli koronaviru odloženo a někoik mužstev je tak v karanténě. V Česku se to momentálně týká mistrovského Třince. Kromě toho do karet nenahrávají ani přísná opatření ze strany čínských organizátorů Her.

Třeba generální ředitel německé ligy Gernot Tripcke se ptá, jak to bude se skládáním národních týmů z hráčů pocházejících ze zemí, kde covid-19 momentálně řádí. „A co se například stane, když se hráči nakazí na místě?," ptá se dále.

Koronavirus se šíří mimo jiné i ruskou KHL, kkde je momentálně v karnténě čtveřice Jekatěrinburg, Ufa, CSKA a Riga. Dosud tam v této v sezóně bylo kvůli covidu odloženo jen jedenáct zápasů. Blížící se videokonference tamních klubů má však za úkol nalézt další postup.

Otazníků je tak stále více a více a nikdo rozhodně nechce, aby hokejový turnaj v Pekingu skončil předčasně jako tomu bylo při nedávném MS dvacítek v Kanadě.