Vedle Haška a Hadamczika bude o nejvyšší post českého hokeje bojovat i Šlégr

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Poté, co před několika dny svou kandidaturu na post prezidenta Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) oznámili Dominik Hašek a Alois Hadamczik, se den před uzávěrkou podání kandidatur rozhodl jít do boje o tento post další bývalý hokejista a držitel zlaré olympijské medaile z Nagana Jiří Šlégr. Ten byl ještě před tímto svým neděním oznámením sázkovými kancelářemi pasován do role největšího favorita.