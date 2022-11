K hokejové Spartě se vrací Hořava. Z téměř dojednaného Varadi nakonec sešlo

Poprvé se Miloslav Hořava spojil trenérsky se Spartou v sezónách 2009/10 a 2010/11, kdy se v jejich částech dostal na lavičku. Pak až v únoru 2020 se zase vrátil do sparťanského realizačního týmu, kde stanul po boku Josefa Jandače. Přestože na začátku minulé sezony lavičku opět opustil, loni v listopadu byl zase její součástí.

"Máme za sebou hodně náročné vyjednávací období. Ač si to Miloš možná nemyslí, pro nás byl od začátku volbou číslo jedna. Do Sparty patří, k týmu se připojí ve čtvrtek. Dohodu s jeho kolegou právě finalizujeme. Jeho jméno oznámíme hned, jak se domluvíme," uvedl v úterním prohlášení k novému kouči sportovní ředitel klubu Petr Ton. Generální manažerka Babor Snopková Haberová pak ujistila, že by měl Hořava tentokrát u Sparty vydržet déle: "Právě dlouhodobější spolupráce pro nás byla v případě pana Hořavy absolutní priorita. Angažovali jsme trenéra, který zná velice dobře prostředí klubu i kádr, který se oproti loňské sezoně příliš nezměnil. Věříme, že je tou nejlepší volbou.“

Hořava se tak stal trenérem Sparty navzdory informacím serverů sport.cz a isport.cz, že spolupráce s Václavem Varaďou je pomalu už hotová věc. Stratég, jenž v posledních třech sezónách dovedl Třinec k mistrovským titulům, se nakonec s vedením Sparty nedohodl na podmínkách. "Ano, jednali jsme i o této možnosti. Nedohodli jsme se ale na podmínkách," potvrdila sama Snopková Haberová.

Miloslava Hořavu uvidí fanoušci Pražanů na lavičce poprvé již tento pátek v duelu v Karlových Varech. Ve středečním zápase s Třincem bude na lavičce k vidění ještě prozatímní triumvirát - manažeři Petr Ton a Jaroslav Hlinka spolu s Františkem Ptáčkem. Připomeňme, že ke změně trenéra se Sparta rozhodla po pěti porážkách v řadě před reprezentační přestávkou, na tři body za výhru čeká více než měsíc, neboť naposledy vyhrála 5:2 14. října na kladenském ledě. V ligové tabulce se tak Sparta nachází až na předposledním místě.