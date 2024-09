Leclerc opět vládne Baku! Čtvrté pole position v řadě!

Monacká superstar Charles Leclerc dál dokazuje, že je králem kvalifikací! Svojí 26. pole position v kariéře si připsal s lehkostí, a teď má na mušce další vítězství. Po slavném triumfu v Monaku a nedávné výhře v Monze může v Ázerbájdžánu získat své třetí vítězství v letošním roce.

„Je to nejlepší, co jsme si mohli přát. Věřím, že to zítra sehrajeme po týmové stránce dobře, abychom vyhráli. Bude to dlouhý závod. V minulých letech jsme to měli tak, že jsme v kvalifikacích byli silní, ale v závodech trochu ztráceli. Letos ale máme silnější vůz, takže doufám, že to tentokrát zvládneme,“ sdělil Leclerc v rozhovorech po kvalifikaci.

Australský talent Oscar Piastri předvedl ve finále ázerbájdžánské kvalifikace strhující jízdu a díky riskantnímu poslednímu pokusu urval druhé místo! Druhá řada bude patřit Sainzovi a Pérezovi z Red Bullu.

Max Verstappen, trojnásobný mistr světa, skončil v kvalifikaci na Velkou cenu Ázerbájdžánu až na šestém místě, když na Leclerca ztratil 658 tisícin sekundy. I přesto má v závodě šanci zvýšit svůj náskok na 62 bodů před Lando Norrisem, kterému se nedařilo a obsadil až 17. místo. Norrisovi zhatilo šanci špatné načasování a žluté vlajky, kvůli kterým musel zpomalit při pokusu o nejrychlejší kolo.

„Všichni stihli zajet rychlá kola, jen já ne. Byla to smůla, tak to je,“ řekl britský jezdec televizní stanici Sky Sports. „Máme před sebou ale dlouhý závod a věřím, že můžeme i tak zajet dobrý výsledek,“ sdělil Norris televizní stanici SkySports.