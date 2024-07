LOH 2024: Fleretista Choupenitch tokijský bonz neobhájí. V Paříži skončil po dvou zápasech ve 3. kole

Co se týče střetnutí ve 2. kole, přičemž pro Choupenitche se jednalo o první pařížské vystoupení, tak to začalo z českého pohledu více než dobře, když český reprezentant zaznamenal první dotek do soupeře už po 13 vteřinách. Ovšem záhy čeští fanoušci museli trnout poté, co nešťastně uklouznul a následně ho očividně trápila bolest. Naštěstí ale nebyla nikterak zásadní a duel tak pokračoval pro něj bez větších problémů. I když se polskému soupeři povedlo vyrovnat na 1:1, po zbytek duelu tahal Choupenitch, obrazně řečeno, za delší konec provazu.

Vedl nejprve 5:1, po chvíli 10:2 a také 13:3. Nebylo tak pochyb, že dojde k jasné výhře v poměru 15:3. "Dobré to bylo. Koncentroval jsem se. Šermoval jsem dobře dopředu i dozadu. Všechno, jak jsem si nachystal, tak to bylo. Bylo to super," nechal se slyšet po tomto střetnutí tehdy spokojený Choupenitch, jenž si pochvaloval atmosféru. "Super atmosféra. Mně dala možnost se mezi zásahy déle zkoncentrovat, protože když diváci křičeli, neslyšel jsem rozhodčího. Měli jsme delší pauzu, to mi pomohlo."

V následujícím 3. kole se tak střetl s Italem Bianchim, který se do této fáze pro změnu dostal přes Kanaďana Maximiliena van Haastera. Nebyl to pro Choupenitche rozhodně soupeř z jednoduchých, jelikož se jedná o člena ze zlatého italského týmu z posledního světového šampionátu. Na loňském i letošním evropském šampionátu pak dokráčel k bronzu.

Proto tak není divu, že už po čtyřech vteřinách šel Ital poprvé do vedení. I když se Choupetchovi povedlo srovnat, za chvíli to bylo už 4:1 pro Itala. Následovala taktická pauza ze strany Choupenitche, který při tom vyměnil fleret a doufal, že se tak tímto způsobem zklidní a zdramatizuje duel. Nepodařilo se, protože za chvíli už vedl Bianchi 8:1.

Český fleretista se následně snažil o trpělivost, jenže neuběhla ještě ani první třetina a už v ní Bianchi vedl 10:2. Poté sice došlo k mírnému snížení na 5:13, ale dva body pro Itala nebyly žádný problém a Choupenitch se tak musel s olympijským kolbištěm rozloučit.