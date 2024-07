LOH 2024: Miculyčová jako tajný český trumf nakonec k medaili nedošla. Ve freestyle BMX skončila šestá

Teprve osmnáctiletá cyklistka Iveta Miculyčová byla jedním z černých koňů české olympijské výpravy a věřilo se, že právě ona by mohla být jednou z těch sportovců, kteří by mohli z Paříže pro Českou republiku dovézt nečekaný cenný kov. Ve své disciplíně Freestyle BMX sice po své první jízdě skončila na průběžném třetím místě, aby v polovině finále figurovala na páté příčce, ale úvod její druhé jízdy nevyšel natolik, že na zisk cenného kovu už to nebylo a nakonec tak šestým místem vyrovnala dosavadní nejlepší umístění českých sportovců na těchto Hrách v Paříži.