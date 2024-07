LOH 2024: První český sportovec v Paříži v akci. Lukostřelkyně Horáčková skončila v kvalifikaci na 31. místě

To česká reprezentantka, která bude po boku judisty Lukáše Krpálka v pátek večer jednou z vlajkonošů české výpravy, vystřílela 72 šípy celkem 651 bodů. Po kvalifikaci přiznala, že atmosféra olympijského závodu sehrála svou roli. "Atmosféra na mě dolehla a střílení bylo křečovité. Měla jsem co dělat, abych to udržela v tempu," byla si vědoma Horáčková, která měla ke spokojenosti daleko. "Nejsem spokojená. Jsem z toho dost smutná, ale můžu se zlobit jen sama na sebe. Nezvládla jsem tíhu okamžiku. Že to je olympiáda, to asi ne, ale že je to závod, na kterém člověku záleží. Měla jsem pocit, že jsem mimo své tělo, a bylo strašně těžké vrátit se do něj zpátky. Výsledek není špatný, jen nestačil na lepší umístění, což mě moc mrzí," pokračovala.

Navzdory kvalifikaci nedošlo k žádné redukci závodnic, především šlo o rozdělení dvojic pro hlavní závod. Konečné pořadí kvalifikace tak určilo jako soupeřku pro šestadvacetiletou Horáčkovou uzbeckou reprezentantku Zijodachon Abdusattorovovou. Pokud by v 1. kole česká závodnice uspěla, její další soupeřkou by se stala druhá závodnice této kvalifikace, další Jihokorejka Nam So-hjon. Připomeňme, že Horáčková v Tokiu celkově obsadila 33. Místo, když neuspěla hned v prvním souboji.

Ještě zpátky ke světovému rekordu Lim Si-hjon. Ten dosavadní totiž držela její krajanka Kang Če-jong, která před pěti lety dosáhla jen o dva body méně. Co se pak týče olympijského rekordu v této disciplíně, ten dosud držela Jihokorejka An San, která ho zaznamenala v Tokiu (680 bodů). I ten byl nyní překonán a to teprve devatenáctiletou debutantkou na olympiádě Nam So-hjon (688 bodů).

Konečné pořadí kvalifikace olympijského závodu lukostřelkyň (25.7.2024):

Lukostřelba – kvalifikace:

Ženy: 1. Lim Si-hjon 694 – světový rekord, 2. Nam So-hjon (obě Korea) 688, 3. Jang Siao-lej (Čína) 673, ...31. Horáčková (ČR) 651