LOH 2024: Se štěstím prošli do finále oštěpařka Ogrodníková i výškař Štefela

Přestože se hned prvním pokusem dostala Ogrodníková přes kvalifikační limit 62 metrů, museli čeští fanoušci rychle zklidnit své emoce, jelikož to bylo s přešlapem. A tak musela házet další dva pokusy k tomu, aby se probojovala mezi finálovou dvanáctku závodnic. Zatímco druhý pokus byl ještě pod šedesát metrů, závěrečný třetí letěl na 61,16 metru, což Ogrodníkové zajistilo postup do finále z jedenácté pozice.

Po postupu do finále sahala i druhá česká oštěpařka Petra Sičáková, když zaznamenala přiblížení se ke svému osobnímu rekordu hodem 60,47 metru. Lepší pokusy už ale bohužel nepřidala a tak se do finálové dvanáctky nedostala.

Naopak je v ní rozhodně Polka Maria Andrejczyková, která zaznamenala z celého startovního pole nejdelší kvalifikační hod (65,52) a může tak nadále snít o obhajobě tokijského stříbra či dokonce o vylepšení tohoto výsledku. I českým fanouškům dobře známá Japonka Haruka Kitagučiová připravující se mimo jiné v Česku pod vedením českého trenéra Davida Sekeráka. Dalšími finálovými soupeřkami Ogrodníkové budou dvojnásobná světová šampionka Australanka Kelsey Leeová-Barberová či Srbka Adriana Vilagošová, držitelka stříbra z letošního mistrovství Evropy.

Lehkou cestu do svého finále neměl ani výškař Jan Štefela. Ten se dostal do problémů nečekaně už na laťce ve výšce 220 centimetrů, kterou překonal až třetím pokusem. Následující výšku 224 cm přeskočil naopak hned napoprvé, a i když následujících 227 cm už neskočil, právě skok přes 224 cm ho posunul do finále z děleného devátého místa.

Už v rámci úterního večerního programu se představil ve finále dálky Radek Juška, jemuž se nepodařilo navázat na kvalifikaci, v rámci níž skočil do dálky 815 cm. Zaznamenal pouhých 783 cm, což ho do užšího finále neposunulo. Skončil tak na konečném desátém místě. Finále jinak podle očekávání ovládl Řek Tentoglou – držitel nejdelšího skoku za posledních pět let, který vytvořil na evropském šampionátu v Římě (865 cm).

Zpátky do středečního dopoledního programu. V rámci něho se představil běžec na 800 metrů Jakub Dudycha. Tento osmnáctiletý juniorský evropský šampion při své olympijské premiéře na přímý postup z rozběhu jen těsně nedosáhl, když skončil čtvrtý. Ve čtvrtek bude mít na programu opravy.

Na trati 1500 metrů už se nadále v pařížském Stade de France pod pěti kruhy nepředstaví Kristiina Sasínek Mäki, která ze své opravy postoupit nedokázala. Česká smíšená chodecká štafeta Eliška Martínková a Vít Hlaváč pak ve středu ráno chodecký závod nedokončila, když Martínková v době, kdy se pohybovala na 23. místě, ze závodu odstoupila pro vyčerpání.