LOH 2024: Stade de France sledoval další Duplantisovu show. A dočkal se světového rekordu

O tom, kdo se bude radovat v mužské tyčce z medailí, se začalo rozhodovat na výšce 595 cm, do té doby Duplantis zaznamenal pouze dva čisté skoky, pořádně závodit začal, když se vše blížilo k šesti metrům. Za to jeho soupeři Sam Kendricks z USA a Emmanouil Karalis z Řecka už nějaký ten skok za sebou měli, přičemž o překonání 595 cm se snažil už jen Kandricks, což se mu podařilo a následnou šestimetrovou hranici už se mu překonat nepovedlo. To Karalis už vyšší laťku než 590 cm nepřekonal a zařadil se tak na bronzovou příčku.

A tak když soupeři švédského tyčkaře vyklidili pole, mohl si fenomenální atlet užívat to, že celé Stade France bylo kolem desáté hodiny večerní jenom jeho. Nejprve si nechal nasadit laťku do výšky 610 cm tak, aby překonal olympijský rekord Brazilce Thiaga Braze z Her v Riu z roku 2016. Tuto výšku nakonec slupnul jako malinu a následně si ji nechal zvýšit na očekávaných 625 cm, oproti čínskému Sia-menu v dubnu ji tak dal ještě o centimetr výš.

Diváky nejen na stadionu, ale po celém světě u televizních obrazovek napínal až do poslední chvíle. Podařilo se to při třetím závěrečném pokusu a radost všech na stadionu tak mohla propuknout naplno. Mimochodem, zlepšit světový rekord se Duplantisovi povedlo již podeváté.

"Co k tomu mohu říci? Právě jsem překonal světový rekord na olympiádě, tedy největší scéně pro tyčkaře. Největší sen od dětství jsem si dokázal splnit před tím nejúžasnějším publikem, před kterým jsem kdy závodil," liboval si v rozhovoru v mixzóně pro ČT sport.

Jak už to bývá v tyčkařském sektoru zvykem, panuje v něm přátelská atmosféra a velký showman Sam Kendricks při pokusech Duplantise o rekord tradičně rozproudil dav diváků a roztleskával je. Před posledním pokusem večera se však Duplantis snažil prosit o klid. "Fanoušci začínali šílet. Byl tam takový řev, že to znělo jako na zápase amerického fotbalu. Mám zkušenost být na stotisícovém stadionu, ale nikdy jsem nebyl v centru pozornosti. Snažil jsem se jen nasát energii, kterou mi všichni dávali, a dávali mi jí hodně, to zafungovalo," komentovala to švédská kometa, která rozjasnila ve výšce 625 cm nebe nad Paříží.

Po skočení světového rekordu zamířil pochopitelně i hned k nejbližším. "Mám tady rodinu, moje dívka je tady, někteří z mých nejlepších přátel," prozradil Duplantis, který po rozeznění zvonu určeného pro všechny olympijské vítěze šel slavit a dodal, jak budou oslavy probíhat: "Party to bude docela veliká. Ne moc spánku, hodně oslav, fajn čas. Teď jsem připravený spořádat hodně jídla."

Prozradil také, že diváci se mohou v budoucnu na další galaktické výšky v podání tohoto tyčkařského nezmara. "Myslím, že rekord mohu překonat znovu, ale teď je mi to jedno. Tohle si chci užít. Nestarám se o nic jiného než o ten současný okamžik," zakončil Duplantis.