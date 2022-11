Manchester United na prodej? Američtí majitelé nevyloučili, že splní přání fanoušků

O možném prodeji tohoto slavného velkoklubu jako první informovala britská stanice Sky News a prakticky záhy po zveřejnění této zprávy vystoupaly akci manchesterského klubu o 20 %. Kapitalizace klubu tak rázem činila až 2,6 miliardy dolarů, přičemž nejvyšší vrchol měla kapitalizace tohoto klubu v roce 2018 (4,3 miliardy dolarů).

Případný odchod amerických vlastníků by dozajista potěšil samotné fanoušky, jelikož ti si tento krok přejí už nějakou dobu. Pod rodinou Glazerových totiž Rudí ďáblové posledních pět let nevyhráli žádnou velkou trofej, naposledy Evropskou ligu a Ligový pohár v roce 2017.

"Všechny možnosti budou přezkoumány, abychom zajistili, že budeme našim fanouškům sloužit co nejlépe a že Manchester United naplno využije významné příležitosti růstu, které má klub k dispozici nyní i v budoucnu," stojí konkrétně ve středečním prohlášení majitelů.

Připomeňme, že rodina Glazerových vstoupila do klubu z Old Trafford v roce 2005, když si ho koupila za 790 milionů liber, nebylo tak tehdy divu, že to skončilo mohutnou kritikou ze strany fanoušků. Letos v létě se objevila informace o tom, že by si chtěl United pod svá křídla vzít britský miliardář Jim Ratcliffe.

Před nedávnem se začalo mimochodem mluvit i o možném prodeji jiného anglického klubu FC Liverpool. I ten momentálně vlastní Američané, konkrétně společnost Fenway Sports Group. Klubový ředitel Tom Werner už se nechal slyšet, že se zvažuje co s klubem dál. "Uvažujeme o prodeji. Ale není pro nás žádný spěch, žádný časový rámec," řekl deníku Boston Globe.