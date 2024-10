Manchester United už nevede kouč Ten Hag. Klub dočasně přebírá Van Nistelrooij

To, že Erik ten Hag končí na lavičce Manchesteru United, oznámil v pondělí samotný klub na svých webových stránkách. "Děkujeme Erikovi za vše, co pro klub udělal, a přejeme mu jen to nejlepší do další kariéry. Tým dočasně převezme Ruud van Nistelrooij, dokud nebude jmenován nový hlavní kouč," stojí konkrétně v klubovém prohlášení, které je vyvěšeno právě na klubovém webu.

Připomeňme, že Ten Hag přišel na Old Trafford v červenci před dvěma lety s vizitkou úspěšného trenéra v Ajaxu Amsterodam, se kterým dokázal vyhrát hned tři ligové tituly, stejně jako dva Nizozemské poháry a k tomu všemu ještě dokázal se svými tehdejšími svěřenci postoupit až do semifinále Ligy mistrů.

Ve své první sezóně v Manchesteru United dokázal s tímto anglickým velkoklubem ovládnout Ligový pohár, o sezonu později pak i Anglický pohár. Přestože před startem právě probíhající sezóny 2024/25 se s klubovým vedením dohodl na prodloužení smlouvy až do roku 2026, Manchesteru United došla trpělivost s nizozemským lodivodem už po devíti ligových kolech této sezóny, po nichž Rudí ďáblové figurují na nelichotivém 14. místě. Dá se říct, že klub tak konečně vyslyšel fanoušky i média, kteří dlouhodobě Erika Ten Haga kritizovali.

Úvod jeho angažmá v Manchesteru ale nebyl z nejhorších, vždyť v sezoně 2022/23 nejenže postoupil do čtvrtfinále Evropské ligy, ale v Premier League skončil na třetím místě. Díky tomu si tak klub zahrál v následujícím ročníku v Lize mistrů, kde ale skončil už v základní skupině, v lize pak skončil až osmý. Nyní se tedy klub nachází na zmiňované 14. pozici, přičemž z celkových dosud odehraných čtrnácti soutěžních zápasů vyhrál Manchester United pouze čtyři. Naposledy prohrál s West Hamem 1:2.

Má tak v současnosti hodně daleko k tomu, aby přidal svůj již 21. ligový titul, přičemž s těmi současnými dvaceti v držení je stále nejúspěšnějším anglickým týmem. Dodejme však, že naposledy se na Old Trafford radoval z ligového titulu v sezóně 2012/13, kdy ho trénoval legendární Sir Alex Ferguson.

Nástupce Ten Haga hledá vedení Manchesteru United v Portugalsku

Jen pár hodin po odvolání Erika ten Haga se už čile spekuluje o jeho možném nástupci. Nejpravděpodobněji se teď jeví příchod Portugalce Rúbena Amorima ze Sportingu Lisabon. Samotné vedení tohoto portugalského klubu totiž potvrdilo, že dostalo od Mancesteru United nabídku ve výši 10 milionů eur (v přepočtu zhruba 253 milionů korun).

Tento devětatřicetiletý Portugalec byl jako hráč spjat především s Benfikou Lisabon, vedle toho odehrál i 14 utkání za portugalský národní tým. Trenéřině se věnuje od roku 2018 s tím, že o dva roky později už začal trénovat právě lisabonský Sporting. Od té doby s ním došel hned ke dvěma ligovým titulům. V současném ligovém ročníku dosud ani jednou jeho tým neprohrál a vedle toho v Lize mistrů dosud vybojoval sedm bodů ze tří odehraných duelů.