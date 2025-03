Šéf FIFA Infantino se po hádce v Bílém domě postavil na stranu Trumpa a Ruska

Že Gianni Infantino je nyní na straně amerického prezidenta Donald Trumpa v otázce aktuálního americko-ukrajinského rozkolu, se dá vysvětlit tím, že se blíží mistrovství světa ve fotbale, které se příští rok bude konat právě v zámoří, konkrétně v USA, Kanadě a Mexiku.

„Všichni doufáme, že mírová jednání budou úspěšná. Myslím si, že více než pro fotbal je to důležité především pro světový mír,“ nechal se slyšet Infantino konkrétně v pátek po příjezdu do Belfastu, kde měl jednání.

Připomeňme, že ruští fotbalisté ani ruské týmy se nemůžou účastnit mezinárodních soutěží pod hlavičkou FIFA od začátku ruské invaze na Ukrajinu, ke které došlo v únoru 2022. Právě příměří či mír na Ukrajině, který by se podařil vyjednat, by mohl znamenat návrat Rusů do mezinárodních soutěží. „Jakmile nastane mír, budeme konat. Fotbal může hrát svou roli a my se těšíme na to, až ho budou moct hrát všechny země světa,“ věří Infantino.

Ten reagoval před týdnem i na to, když Trump ve svém projevu v Miami nazval ukrajinského prezidenta Zelenského diktátorem. Tehdy fotbalový funkcionář nazval Trumpa „propagátorem míru a jednoty“. To byl dokonce i v Miami osobně přítomen. Stejně tak byl i mezi pozvanými hosty na lednové inaugurační slavnosti ve Washingtonu D.C.