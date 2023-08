Nádherný zápas s krutým koncem. Sparta v boji o Ligu mistrů padla s Kodaní až na penalty

Pouze s jednou změnou oproti úvodnímu zápasu v Kodani nastoupila družina kouče Briana Priskeho do letenské odvety a ta spočívala v nasazení Tomáše Wiesnera na kraji zálohy místo Jana Mejdra. A právě přes Wiesnera se už po patnácti vteřinách dokázali hosté dostat do zakončení zpoza vápna, o které se postaral Larsson, jehož střelu si bránící Panák nešťastně srazil do vlastní branky, 0:1 pro Kodaň.

Cíl Sparty neinkasovat a hrát podobný fotbal jako před týdnem v dánské metropoli rázem přišel vniveč a leckterý sparťanský fanoušek se tehdy obával další předkolové blamáže. Postupem času se ale Pražané z této ledové sprchy oklepali a dostávali se postupně do příležitostí. Neuspěl však, stejně jako v Kodani, ani Haraslín po Krejčího nabídce, ale ani Birmančevič, jenž se snažil změnit skóre na začátku druhé půle.

Když běžela 56. minuta, letenský stadion konečně zajásal. To se po Birmančevičově centru od rohového praporku zavěsil do vzduchu kapitán Krejčí a hlavou zamířil k tyči do branky, kterou hájil opět skvěle chytající gólman Grabara, jenž sparťanům mnohokrát nedával spát. Jenže tato trefa nakonec nebyla uznána kvůli předešlému Krejčího držení dresu soupeře, na který upozornil videosystém VAR. Pro sparťany další ledová sprcha.

V následujících minutách se z tohoto dalšího šoku v zápase Sparta jen těžko dostávala a tak vyslal Priske na hrací plochu jednu z letních posil Olatunjiho, aby nadělal hostující defenzivě pořádnou neplechu. V 76. minutě mohl důvěru trenéra splatit nejlépe, jak by mohl, kdyby ale po sebrání balonu z kopačky Boilesena a následném brejku vyřešil celou situaci v klidu a kdyby se mu tak před gólmanem Grabarou nestřetly myšlenky.

Naštěstí ale čtyři minuty na to se sparťanům podařilo vstřelit konečně regulérní branku. Stalo se tak po nebojácném průniku silného Birmančeviče po levé straně a jakkoli byl otravován ze strany bránícího soupeře, nakonec se mu se štěstím podařilo doslova protlačit míč za brankovou čáru, 1:1. Pro další letní posilu Sparty se tak jednalo teprve o druhou trefu v novém působišti. Byla to však trefa, která zaplněnou Letnou zase pobláznila a po které Spartu hnala za obratem. Jenže do konce základní hrací doby nechal Krejčí po hlavičce z rohu opět vyniknout čaroděje Grabaru.

Duel tak došel do prodloužení, které sice z pochopitelných důvodů nejprve začalo opatrně, ale v závěru jeho první části se Pražané dostali poprvé do vedení, když se parádně trefil z volného přímého kopu střídající Laci a potvrdil tak po duelu s Jabloncem, že je ve výtečné fazóně, 2:1 pro Spartu. Jenže pro Spartu to zkrátka neměla být procházka růžovou zahradou a o dvě minuty později tak přišlo vyrovnání, když po přímém kopu úspěšně hlavičkoval nikým nehlídaný a nabíhající Claesson, 2:2.

Druhá patnáctiminutovka ale začala opět nadějně pro sparťanský ansámbl. A ani trochu nevadilo, že byl zase obměněný oproti předešlým minutám. Právě střídající hráči Pešek a Minčev se postarali o to, aby se míč odrazil od tyče nakonec tak příhodně k dobíhajícímu Olatunjimu, že skóroval na 3:2. Pro něj, stejně jako před tím pro Albánce Laciho, se jednalo o první soutěžní gól v jeho novém angažmá.

Jenže ten, kdo řídil osud zápasu na Letné, jakoby ho snad psal Shakespearovským perem. Zadělal totiž na další drama, když o čtyři minuty tu byl opět zakončující Claesson, jenž tak zužitkoval centr Christana Sörensena, 3:3.

Vše, co se dosud na Letné událo, mělo punc legendárnosti, ovšem přišel rozhodující penaltový rozstřel a protože v něm v jeho úvodu neproměnil svůj kop kapitán Krejčí, jenž zamířil nečekaně do břevna, a poté, co byl pak vychytán i Asger Sörensen a kodaňští proměnili všechny penalty, k potvrzení legendárnosti chyběl právě pouze postup Sparty do vysněného 4. předkola Ligy mistrů. Takhle zažili fanoušci, kteří i tak za nezpochybnitelnou bojovnost sparťany vytleskali, další a možná a asi nejtěžší noční můru ze všech.

"Je jasné, že jsme smutní z výsledku. Ale musíme být pyšní na to, jak jsme zápas odehráli. Proti skvělému soupeři s obrovským rozpočtem jsme byli lepším týmem, vytvořili si více šancí. Byl to velký zápas a byli jsme velmi blízko k postupu," nechal se po zápase slyšet sparťanský lodivod Priske. To jeho protějšek Jacob Neestrup byl daleko spokojenější. "O tom, který tým postoupil dál, rozhodovaly opravdu malé detaily. Dvakrát jsme prohrávali v prodloužení a hlavní důvod, proč jsme nakonec postoupili, vidím v tom, že jsme pokaždé dokázali zareagovat a vyrovnat," uvedl hostující stratég.

Konečný výsledek odvety 3. předkola Ligy mistrů UEFA (15.8.2023):

Sparta Praha – FC Kodaň 3:3 po prodl. (1:1, 0:1), na pen. 2:4

Branky: 80. Birmančevič, 105. Laci, 107. Olatunji – 105.+3 a 112. Claesson, 1. Larsson. Penalty proměnili: Laci, Kairinen – Diks, Claesson, Boilesen, Bardghji. Neproměnili: Krejčí, A. Sörensen (oba Sparta). Rozhodčí: Gözübüyük – Zeinstra, Balder – Higler (video, všichni Niz.). ŽK: Wiesner, Birmančevič, A. Sörensen, Friis (asistent trenéra) – Falk, Elyounoussi, Achúri. ČK: 88. Friis. Diváci: 18 019.

První zápas: 0:0, postoupila Kodaň

Sparta: Vindahl – A. Sörensen, Panák (46. Vitík), Krejčí – Wiesner (77. Mejdr), Kairinen, Sadílek (89. Laci), Zelený – Birmančevič (94. Pešek), Haraslín (72. Olatunji) – Kuchta (94. Minčev). Trenér: Priske

Kodaň: Grabara – Jelert, Vavro (55. Boilesen), Diks, C. Sörensen – Elyounoussi (108. Bardghji), Goncalves (85. Clem), Falk (108. Óskarsson), Lerager, Achúri – Larsson (74. Claesson). Trenér: Neestrup