Nejen Krejčíková. Finále si ve Wimbledonu zahraje i další česká tenistka Siniaková, ovšem v deblu

Česko-americkému duu se v úvodu semifinále nejprve marně snažili o sebrání servisu soupeřek a byl to nakonec tak on, kdo naopak přišel o dvě podání i proto tak Šu-wej s Mertensovou ovládly první set již po čtyřiceti minutách poměrem 3:6. To následný druhý set byl z pohledu Siniakové s Townsendovou téměř zrcadlově obrácený, neboť v úvodu této sady se jim naopak podařilo brejknout soupeřky hned dvakrát a o tehdy vybudovaný náskok ve zbytku setu už nepřišly.

Musel tak o postupujících rozhodnout závěrečný třetí set, ve kterém se nasazenému čtvrtému páru na tomto turnaji podařilo odvrátit v rámci druhého gamu hned dva brejkboly. Tato skutečnost česko-americký pár nakoplo takovým způsobem, že následně od stavu 1:2 dokázal ovládnout čtyři gamy v řadě. V posledním desátém gamu pak Siniaková s Townsendovou nepřipustily žádnou dramatizaci a hned první mečbol přetavily ve vítězství.

"Byla velká výhoda, že jsme chytly začátek druhého setu. Byl to od začátku do konce těžký zápas, ale ty důležité momenty se nám podařilo zahrát lépe," okomentovala po zápase klíčové momenty zápasu Siniaková. Ta v rozhovoru na kurtu pochválila spolupráci se svou parťačkou. "Když to nešlo jí, tak jsem ji podržela, a když to nešlo mě, tak ona povzbudila mě. Myslím, že jsme byly jako tým, a to nám pomohlo k vítězství," pokračovala. "Začátek byl trochu pomalejší a hodně jsme kazily. Takže jsme bojovaly a říkaly si, že se do toho dostaneme. Což se skvěle povedlo," dodala.

Pro osmadvacetiletou Siniakovou to bude již devátá možnost bojovat o grandslamový titul během její kariéry, přičemž letos už to je její druhé finále. Pro připomenutí, letos už inále čtyhry hrála na Roland Garros, ovšem tehdy po boku jiné americké tenistky Cori Gauffové. Co se týče londýnského Wimbledonu, tak tady triumfovala s českou parťačkou Barborou Krejčíkovou v letech 2018 a 2022. "Je to super. Jsem moc ráda, že jsem opět ve finále. Je náročné to stále potvrzovat, aby byl člověk nahoře. O to víc, když hrajete s někým jiným. Hodně to pro mě znamená. Kdyby mi někdo na začátku sezony řekl, že si každý grandslam zahraju s někým jiným, tak bych tomu nevěřila. Jsem moc ráda, že se mi daří a mohu hrát další finále," nechala se dále slyšet Siniaková.

Konečné výsledky zápasů tenisového Wimbledonu (12.7.2024):

Semfinále, ženská čtyhra:

Siniaková, Townsendová (4-ČR/USA) – Sie Šu-wej, Mertensová (1-Tchaj-wan/Belg.) 3:6, 6:4, 6:4

Dabrowská, Routliffeová (2-Kan./N. Zél.) – Krawczyková, Dolehideová (7-USA) 6:4, 6:3