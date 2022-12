Nizozemci, Španělé či Belgičani přišli po vyřazení z MS v Kataru o trenéra

Například zmiňovaný Luis Enrique nastoupil na lavičku španělské reprezentace nejprve v červenci 2018, přičemž v březnu o rok později na nějaký čas post opustil kvůli úmrtí dcery. Půlrok na to se Enrique k práci reprezentačního kouče vrátil a během svého působení dokázal Španěly dovést do semifinále Eura či do finále Ligy národů.

"Chceme poděkovat Luisi Enriquemu a celému trenérskému štábu za maximální úsilí, které v posledních letech věnovali španělské reprezentaci. Tým pod jejich vedením udělal pokrok, na kterém můžeme stavět i v dalších letech," uvedl v prohlášení k odvolání Luise Enriqueho španělský fotbalový svaz. Sám Enrique k tomu řekl následující: "Mrzí mě, že jsem nemohl pomoct víc. Ale vážím si toho, že jsem mohl být u toho. Národní tým potřebuje veškerou podporu, aby Luis de la Fuente mohl splnit stanovené cíle.“ Právě dosavadní kouč španělské „jednadvacítky“ se stal jeho nástupcem.

Podle svazu má Enrique zásluhu na zabudovávání mladých hráčů do národního A-týmu, kteří tak nahradili předešlou úspěšnou generaci. Řeč je třeba o Pedrim, Gavim nebo Olmovi. Právě s těmito fotbalisty už v minulosti spolupracoval i Enriqueho nástupce De la Fuente. Ten mimochodem kromě „jednadvacítky“ vedl i „dvacítku“ a s těmito výběry bývalý kouč Bilbaa či Alavésu vyhrál mistrovství Evropy. Španělsko navíc dovedl na poslední letní olympiádě v Tokiu ke stříbru.

Zatímco Španělsko vypadlo v osmifinále MS v Kataru s výběrem Maroka, Brazílie svůj konec našla o fázi později, tedy ve čtvrtfinále. Tam nakonec favorizovaní „kanárci“ nestačili na obhájce stříbrných medailí z Chorvatska. A i u brazilského týmu skončil hlavní kouč. "Společně sdílíme radost z fotbalu, ale i smutek. Za porážku můžeme všichni společně, i když hlavní odpovědnost mám já jako trenér. Takový je zkrátka fotbal, někdy vítězíte, jindy prohrajete," nechal se slyšet Tité, jehož mohutně kritizovala brazilská média po vypadnutí Brazílie ve čtvrtfinále.

Jihoamerická země již po šesté v řadě skončila ve vyřazovací fázi MS a od roku 2002 čeká na titul mistrů světa. "Jak jsem už avizoval, byl to můj poslední zápas na lavičce brazilského národního týmu. Oznámil jsem to už před rokem a půl, slovo dodržím," sdělil Tité.

Že čtvrtfinále letošního MS je poslední zápas, to si řekl i kouč Nizozemců Louis van Gaal. "Nebudu pokračovat, tohle byl můj poslední zápas," řekl nejzkušenější trenér, jenž byl na šampionátu v Kataru, na pozápasové tiskové konferenci s tím, že počítá s Ronaldem Koemanem jako svým nástupcem. "Opouštím skvělý kolektiv, vynikající hráče s velkým týmovým duchem," pokračoval a neskrýval hrdost na své svěřence. "Nemůžu si nic vyčítat, tým jsme připravili nejlépe, jak to bylo možné. Penalty jsou pořád loterie, šťastnější byla Argentina. Dokázali jsme se vrátit do zápasu proti týmu, který je v obraně vynikající. Hráči do toho dali všechno. Jsem na ně opravdu hrdý, vždyť jsme během 20 zápasů neprohráli ani jeden," zakončil Van Gaal.