O trofej pro vítěze MS se utkají Messi a Mbappé. Argentinu doplnila Francie, která si poradila s Marokem

Jakkoli se snažili maročtí příznivci Francouze zneklidnit hurónským pískotem, nepodařilo se jim to. Byli to totiž právě Francouzi, kterým se už po pěti minutách hry podařilo otevřít skóre, od Varanea se dostal balón přes Griezmanna a Mbappého po zblokovaném střeleckém pokusu až na zadní tyč k Hernándezovi, jenž těžkým kopem, při kterém musel nohu dát vysoko, nakonec skóroval - 1:0.

Maročané tak poprvé na turnaji prohrávali, ale nepřestali být nebezpeční. Už v 11. minutě se pokoušeli o vyrovnání, když zakončoval Unahí, ovšem jeho střelu gólman Lloris vyrazil. Šest minut na to mohli Francouzi přidat druhou branku, kdyby ale Giroud po brejkové situaci nepálil jen do tyče. Záhy začaly trable s ne stoprocentně zdravými marockými obránci. Po dvaceti minutách totiž musel předčasně ze hřiště Saís a přidal se tak k Adžuirdovi, jenž byl sice nejprve zapsán do základní sestavy, ale krátce před duelem zjistil, že to nepůjde. Ve 36. minutě měli favorité další příležitost, v té se pro změnu netrefil Mbappé, ani následně dorážející Giroud. Krátce před odchodem do kabin měli obrovskou šanci na vyrovnání Maročané, když po rohu zakončoval „nůžkami“ stoper Jamík. Ten nakonec trefil tyč.

Z marocké obrany se stal během zápasu skutečně lazaret, jelikož do druhé půle nenastoupil kvůli zranění pro změnu Mazráví. Přestože Maročané měli ve druhé půli daleko více balón na svých kopačkách, jenže byli to tentokrát Francouzi, kteří praktikovali taktiku Maročanů z jejich předešlých zápasů. Dařilo se jim zarputile bránit jednobrankové vedení, které se jim nakonec povedlo navýšit.

V 71. minutě sice nejprve Thuram hlavičkoval mimo, o osm minut později totiž do branky doklepl další zblokovanou Mbappého střelu střídající Kolo Muani - 2:0. Africký tým už se do závěrečného hvizdu na nic nezmohl, smířil se s tím, že pro něj zbyde sobotní duel o bronz s Chorvatskem. To Francouzi se můžou stát týmem, který by mohl obhájit titul na MS.

Konečný výsledek semifinálového zápasu mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru (14.12.2022):

Francie - Maroko 2:0 (1:0)

Branky: 5. T. Hernandez, 79. Kolo Muani. Rozhodčí: Ramos - Morín, Hernández (všichni Mex.) - Fischer (video, Kan.). ŽK: Búfál (Maroko). Diváci: 68 294

Francie: Lloris - Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez - Tchouaméni - Griezmann, Fofana - Dembélé (78. Kolo Muani), Giroud (65. Thuram), Mbappé. Trenér: Deschamps

Maroko: Bunú - Darí, Saís (21. Amallá, 78. Azzalzúlí), Jamík - Hakimí, Amrabat, Únahí, Mazráví (46. Attíat-Allá) - Zijach, Búfál (66. Abuchlál) - Nasírí (66. Hamdallá). Trenér: Radžradžu