Bojovník Procházka je podle bookmakerů favoritem duelu s hvězdou UFC

Procházku čeká druhá výzva v UFC

Poté, co Jiří „Denisa“ Procházka v červenci knockoutoval Volkana Oezdemira, byli všichni fanoušci MMA u nás zvědaví, komu se český bijec postaví ve svém druhém vystoupení. A všichni se určitě začali těšit, už když se v rozpisu zápasů objevilo: UFC Fight Night: Reyes vs. Procházka. Dominick „The Devastator“ Reyes je totiž zkušeným bojovníkem, který by měl Procházku pořádně prověřit. Podle všeho se tedy můžeme těšit na velice atraktivní souboj.

Dominick Reyes má v kariéře na kontě 12 zápasů, ze kterých hned 10 vyhrál. Jeho jediné dvě porážky přišly právě v UFC, kde má za sebou celkem 8 duelů. I přes Američanovy výraznější zkušenosti z UFC a lepší žebříčkové postavení – Reyes je 3., zatímco Procházka 5. – je podle sázkové kanceláře Tipsport favoritem Procházka. Proč ale bookmakeři favorizují právě jeho?

Nepředvídatelnost i vítězná série

Jiřímu Procházkovi hraje do karet jeho neobvyklý styl boje, díky kterému je velice nepředvídatelný. Nepostrádá ani chytrost, rychlost a navíc se pyšní perfektní technikou. Velkou výhodou českého fightera by proti Reyesovi měla být i fyzická kondice. Tento faktor může být v pětikolové bitvě dokonce rozhodující.

Všechny tyto atributy zajistily Procházkovi několik titulů japonské organizace Rizin i obdivuhodnou sérii výher. Vítězná šňůra zápasů Jiřího Procházky narostla už na 11 duelů a v případě výhry nad Reyesem by mohl přijít i vytoužený souboj o titul. Právě titulové zápasy jsou tím, co Dominicku Reyesovi kazí jeho celkovou bilanci. Prohrál totiž své dva poslední duely a v obou případech šlo o boj o titul v polotěžké váze.

Titulové vyhlídky

Třetí prohra v řadě by byla další ranou pro jeho kariéru, zatímco Procházku by triumf mohl posunout až k titulovému zápasu. Polotěžké váze zatím dominuje Jan Błachowicz z Polska, který ve svém dosud posledním souboji porazil právě Dominicka Reyese. Ještě nebylo oznámeno, kde se Procházka s Reyesem 27. února utkají. Jedno je ale jisté už teď – tento zápas budou bedlivě sledovat všichni čeští fanoušci MMA.