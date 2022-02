Dodatečně mistryní Evropy. Po deseti letech jí bude kvůli dopingu soupeřky Helceletová

Z tohoto inkriminovaného závodu by se tak dodatečně na stupně vítězů objevily hned dvě Češky. Kromě první Denisy Helceletové by se na třetím stupínku objevila i Zuzana Hejnová, která tehdy skončila čtvrtá. Kromě zlata z roku 2012 by pak nově připadl Helceletové i bronz z roku 2014, neboť tehdy v Curychu skončila za Davydovou čtvrtá. "Tak to jsem se mezi krmením a úklidem stala mistryní Evropy, to je dobrý," nechala se slyšet v reakci na to pro Blesk.

Aktuálně žije v manželství s desetibojařem Adamem Sebastianem Helceletem, se kterým má dvě děti, dcery Evelyn a Anastasii.

Jak poznamenává server insidethegames.biz odkazující na ruskou agenturu TASS, anulovány na základě aktuálních nesrovnalostí v biaologickém pasu, které mají spočívat v užití dopingu nebo v manipulaci se vzorky, byly ty výsledky, kterých Davydová dosáhla v období od 20. června 2012 do 30. června 2015.

Ani pro Helceletovou, ani pro Hejnovou není dodatečný cenný kov získaný kvůli dopingu u soupeřek ničím novým. Obě dodatečně získaly už bronz z čtvrtkařské štafety z roku 2010. Na mistrovství světa v Dauhá tehdy byly ve štafetě společně s Jitkou Bartoničkovou a Zuzanou Bergrovou. Tehdy se nejprve doping objevil u jamajské štafty, poté se objevil i u Rusek.

"Jenže my ještě nemáme ani medaile z Dauhá, a to už je dvanáct let," prozradila s poukazáním na dlouhotrvající proces v takovýchto případech Helceletová, mimo jiné čtyřnásobná účastnice olympijských her.

Na podezřelosti z krevních vzorků Davydové z tohoto období se přišly díy analýze dat pořízené systémem LIMS moskevské antidopingové laboratoře v roce 2019.

Co se týče samotné Davydové, tak tato již třiatřicetiletá bývalá atletka skončila před časem svou kariéru si od 17. ledna na základě trestu Jednotky pro integritu atletiky (AIU) odpykává dvouletý zákaz startů.