Plzeň si na Maltě došla pro postup, Slavii inkasovaný gól v Košicích nezaskočil a taktéž pokračuje

Poněkud pomaleji, než by se očekávalo, vstoupili Viktoriáni do duelu s outsiderem z Malty. Do první možnosti se totiž svěřenci kouče Miroslava Koubka dostali až po sedmnácti minutách hry, kdy po svižné akci po ose Holík-Klimenta-Vlkanova se míč dostal k Traorému, který ale nepřesně zakončil. Následně plzeňští zahrávali standardní situaci, po které pro změnu těsně vedle hlavičkoval Hranáč.

Maltský celek se prezentoval nebezpečnější hrou a nemusel by se tak nikdo divit tomu, pokud by ve 28. minutě otevřel skóre. Tehdy ale Romero zamířil jen těsně vedle svatyně, kterou pro tentokrát hájil Jedlička. Ten tak nechal Staňka poprvé v nové sezóně jen na lavičce. Pak se připomněl Šulc, který ale nepotvrdil svou fazónu z posledních dní, když ve své příležitosti přestřelil. Těsně před odchodem do kabin na poločasovou pauzu se pak zaskvěl svým zákrokem Jedlička, když vytáhnul na rohový kop Maculovu střelu.

Plzeňským se vydařil úvod druhé půle, už ve 47. minutě se Mosquerovi podařilo hlavou vrátit míč zpátky do maltské šestnáctky, kde byl přítomen Traoré a ten si s nabídnutou příležitostí poradil lépe než s tou z první půle, 1:0 pro Plzeň. Podobně jako před týdnem v Plzni i nyní měli Viktoriáni kupu šancí, díky které mohl být výsledek jednoznačnější. Holík nejprve trefil břevno, Mosquera si z úhlu na gólmana Cassara nepřišel, stejně tak jako poté i Kliment.

Až dvacet minut před koncem se hostům z Čech povedlo vstřelit další branku a tím tak definitivně poslat zápas do roviny těch, které se dohrávají už jen z podstaty. Postaral se o to konkrétně Vlkanova, jenž zakončil přesně střelu zpoza vápna, 2:0. Do závěrečného hvizdu už se nic zásadního nestalo a po něm tak mohla naplno propuknout radost Západočechů z postupu do 4. předkola Konferenční ligy.

Slavii nepoložil gól do šatny, Jurečka vstřelil svůj první gól v sezóně

Oproti předešlému zápasu v Edenu musel nasadit kouč Jindřich Trpišovský do obrany Ousoua namísto potrestaného hříšníka Ogbua. Nejednalo se však o jedinou změnu v sestavě, ta další spočívala v nasazení Ševčíka místo zraněného Lingra.

Duel v Košicích, kde je azyl pro Dnipro v rámci evropských pohárů, začal podle očekávaných not. Ovšem až ve 23. minutě se dočkal první šance, a to i proto, že Dnipro bylo tentokrát daleko připravenější na svého soupeře. Tehdy Jurečka nezužitkoval brejkovou situaci a nepřekonal gólmana Kinarejkina. Čtyři minuty na to měl práci jeho protějšek Kolář, když zakončoval Pichaljonok. Skóre se nakonec neměnilo ani ve 35. minutě, kdy po Ševčíkově příhře střílel z první Van Buren, ale přestřelil.

A tak za tyto neproměněné šance přišel v závěru první půle trest. Ze střední vzdálenosti svou utaženou střelou po zemi k zadní tyči zaskočil slávistickou defenzivu Rubčynskij, 1:0 pro Dnipro. A nemuselo zůstat jen u toho. Jen čtyři minuty po začátku druhé půle zahrozil Pichaljonok, ale ani tentokrát proti Kolářovi neuspěl. O další čtyři minuty později se konečně mohli radovat i slávisté, když se Provodovi podařila kolmá a přesná přihrávka na unikajícího Jurečku a ten dal vzpomenout na závěr minulé sezóny a způsobem sobě vlastním s klidem překonal gólmana Kinarejkina, 1:1. Gól musel posvětit až videorozhodčí vzhledem k předešlému nesprávně odmávanému ofsajdu.

Po hodině hry byl blízko branky i Zafeiris, proti jeho střele k tyči ale tehdy zakročil brankář. Změnit skóre se nepovedlo následně ani střídajícímu Douděrovi, jenž těsně minul. V závěru těsně vedle po centru zprava zakončoval další střídající Hromada, jemuž se tak podařilo hrát v domovských Košicích. Ovšem ukázal se až v samotném závěru.

Duel tak tedy skončil remízou 1:1, po níž se Slavia ve 4. předkole Evropské ligy utká s dalším ukrajinským celkem Luhanskem.

Konečné výsledky odvetných duelů 3. předkola evropských pohárů (17.8.2023):

Evropská liga:

SC Dnipro-1 - Slavia Praha 1:1 (1:0)

Branky: 45.+1 Rubčynskij - 53. Jurečka. Rozhodčí: Gil Manzano - Nevado, Nicolás - Cuadra (video, všichni Šp.). ŽK: Guculjak, Babenko (oba Dnipro)

První zápas: 0:3, postoupila Slavia

Dnipro: Kinarejkin - Pasič, Sarapij, Kravec (73. Svatok), Kaplijenko - Rubčynskij (77. Tančyk), Babenko - Guculjak, Pichaljonok (73. Ledněv), Gorbunov (65. Kivinda) - Filippov (65. Bill). Trenér: Kučer

Slavia: Kolář - Masopust (70. Douděra), Ousou, Holeš, Provod - Ševčík, Oscar (85. Hromada) - Schranz (70. Vlček), Zafeiris, Jurečka (85. Jurásek) - Van Buren (75. Chytil). Trenér: Trpišovský

Evropská konferenční liga:

Gzira United - Viktoria Plzeň 0:2 (0:0)

Branky: 47. Traoré, 70. Vlkanova. Rozhodčí: Šurman - Šlončak, Vysockij (všichni Ukr.). ŽK: Marcelo Dias, Wilkson (oba Gzira)

První zápas: 0:4, postoupila Plzeň

Gzira: Cassar - Mentz, Romero, Carlos Chabá (65. Azizi) - Marcelo Dias, A. Borg, Scerri (90. Kadar), Riascos (73. Wilkson), Thiaguinho - B. Borg (90. Ellul) - Lucas Macula (90. Alouzi). Trenér: Abdilla

Plzeň: Jedlička - Paluska, Hranáč, Jemelka - Holík, Kalvach (72. Dweh), Traoré (63. Bucha), Mosquera - Vlkanova, Šulc (63. Durosinmi) - Kliment (78. Kopic). Trenér: Koubek