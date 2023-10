Šilhavý bude koučem fotbalové reprezentace minimálně do konce kvalifikace, rozhodl svaz

Výsledek výkonného výboru FAČR představil na úterní tiskové konferenci samotný šéf českého fotbalu Petr Fousek, jenž před novináře přišel po čtyřhodinovém jednání. "Výkonný výbor zavrhl okamžitou výměnu trenéra a celého realizačního týmu. I když jsme nebyli spokojeni s výsledky a výkony, zejména s přihlédnutím k velmi napjaté časové ose, kdy už 27. října je nutné oznámit širší nominaci a 13. listopadu začne sraz reprezentace," uvedl na zmiňovaném brífinku Fousek a pokračoval: "Víme, že je to konzervativní řešení, že není revoluční. Posuzovali jsme i míru rizika. Nakonec jsme se rozhodli upřednostnit variantu, že Šilhavý a realizační tým zůstane a povedou tým proti Polsku a Moldavsku."

Jak ale sám Fousek prozradil, jednalo se i o variantách, jako byla výměna trenérů či něčí krátkodobá výpomoc. "Ať už to byl zásah do stávajícího týmu, neřku-li výměna trenérů. Diskutovali jsme i možnost sáhnout do vlastních zdrojů (Suchopárek, Žilák, Holoubek, pozn. red.), diskutovala se i možnost nějaké jednorázové výpomoci, kterou jsme zavrhli. Zejména případy, kdy se jedná o trenéry, kteří jsou vázání v klubech či jinak smluvně. Pochopitelně jsme posuzovali i možnost angažmá jiných trenérů, kteří jsou teď volní. Zavrhli jsme i možnost cizince," prozradil Fousek.

Oproti předešlým zvyklostem spočívajícím v tom, že smlouvy reprezentačních trenérů a jejich asistentů se po případném postupu na Euro prodlužovaly automaticky, tentokrát nově smlouvy pro Šilhavého a spol. platí jen do konce listopadu. Pak se výkonný výbor rozhodne, jak dál.

O budoucnosti kouče Jaroslava Šilhavého pak kromě členů výkonného výboru jednali také technický ředitel asociace Erich Brabec či člen sportovní rady Vladimír Šmicer. Na jednání nechyběl ani manažer reprezentace Tomáš Pešír. "Diskutovali jsme s nimi jednotlivé varianty a míru rizik," sdělil Fousek, jenž taktéž prozradil, že již v pondělí o situaci v národním týmu hovořil i se samotným kapitánem Tomášem Součkem. Ten měl uvést postoj kabiny stojící za Šilhavým. "Výkonný výbor se ale spíše shoduje s vyjádřením hráče Sadílka, který řekl, že je to na výkonném výboru," řekl Fousek.

Šéf tuzemského fotbalu pak nesouhlasil s případným angažováním Jindřicha Trpišovského, jenž mohl – alespoň podle spekulací - vedle Slavie koučovat i národní tým. Takovou variantu ale Fousek odmítl jako nesystémovou, přičemž o Trpišovském svaz hovořil se šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem už po neúspěšné baráži na MS 2022. Poté na jaře letošního roku svaz se Šilhavým prodloužil kontrakt.